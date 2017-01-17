Том Харди пожаловался на проблемы с телом

Том Харди (Tom Hardy) сегодня считается одним из самых интересных и талантливых актеров. Его рабочий график расписан на несколько лет вперед. А еще Том значится в списке фаворитов на роль Джеймса Бонда. Звезду это, разумеется, радует. Но порой Харди не прочь пожаловаться на жизнь.







В этом году Тому исполнится 40 лет. Он полон энергии и выглядит мужчиной в самом расцвете сил. Но, кажется, работа на съемочной площадке Харди несколько надоела.

В скором времени актеру предстоит сыграть 47-летнего Аль Капоне в новом фильме. «Это будет не классический Аль Капоне, к силуэту которого мы привыкли, - рассказал Том Daily Beast. - Не хочу раскрывать детали, но мне определенно придется пройти через очередную трансформацию. Надеюсь, это будет не слишком серьезно. Кажется, я уже достаточно навредил своему телу. И если мне придется набирать слишком много лишнего веса, то я могу рассыпаться словно карточный домик в какой-то момент».

На вопрос, готов ли он блеснуть в следующей бондиане, Харди решил отшутиться. Но шутка была с намеком: «Понимаете, среди моих коллег есть поговорка, если обсуждать проект с журналистами, то ты автоматически из него вылетаешь».

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Источник фото: Globallookpress.com