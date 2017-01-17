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Толкалина рассталась с Кончаловским


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Егор Кончаловский и Любовь Толкалина прожили вместе двадцать лет. Увы, но на большее их не хватило. Звезды расстались. Это официально.

 
 
 

О разрыве сообщила Толкалина в своем Facebook. Актриса недвусмысленно намекнула, что ей удалось сохранить теплые отношения с экс-возлюбленным. «И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить».

Любовь также с душой поздравила бывшего партнера с днем рождения. «Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы, и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!»

Напомним, режиссер и актриса познакомились двадцать лет назад во ВГИКе. Примерно через год после знакомства влюбленные стали жить вместе. По словам Толкалиной, для нее в тот момент началась совершенно другая жизнь: Егор водил ее по светским тусовкам, по ресторанам. В 2001 году у пары родилась дочь Мария.

Любовь снялась в нескольких работах Кончаловского: «Антикиллер-2: Антитеррор», «Консервы», «Москва, я люблю тебя!»

Стоит отметить, что сплетни о взаимном охлаждении актрисы и режиссера появились еще несколько лет назад. Но пара только посмеивалась. «Нам давно неинтересно тратить энергию друг друга на глупые слухи», - говорила Толкалина.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 17.01.2017 Теги: Любовь Толкалина

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