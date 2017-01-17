Ольга Серябкина: «Мои гормоны уснули»

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина недавно устроила сенсацию. Артистка представила сольный сингл, на обложке которого было изображение женских репродуктивных органов. Публика была шокирована, некоторые блогеры довольно язвительно обсуждали либидо Ольги. Было даже высказано предположение о «бешенстве матки». Но как признается сама певица, в последнее время она поглощена творчеством и не часто думает о личной жизни.







Недавно Серябкина дала откровенное интервью, в котором призналась, что на данный момент не заинтересована в создании семьи. Она готова рассуждать о материнстве и супружестве, но исключительно в теории.

«Ребенок не должен мешать женщине чувствовать себя сексуальной. Но образ жизни, безусловно, должен корректироваться. Но я не знаю, что такое «быть мамой», - у меня нет мужа и детей. И когда появится семья, непонятно. В 25 лет я думала, что готова к семейной жизни. Но потом мои гормоны уснули и спят до сих пор. Наверное, всему свое время», - сказала артистка журналисту издания TopBeauty.

На всякий случай Ольга добавила, что надеется в конце концов встретить мужчину мечты. При необходимости она готова даже поменять некоторые свои убеждения ради интересного парня. «Если бы я сильно захотела, я бы смогла перестроиться эмоционально. Но, наверное, пока я просто не встретила своего человека, когда можно было бы выдохнуть и сказать: «Ну, все». И уверена, что на сегодняшний момент все должно быть именно так».

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