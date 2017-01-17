Нюша стала богиней любви
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Певица Нюша готовится представить новый клип. И, как обычно, артистка намерена нас удивить и даже ошеломить. В новом видео звезда предстанет в образе богини любви. И на новую богиню можно уже полюбоваться.
Начиная работу над роликом, Нюша всерьез задумалась о костюмах для видео и пообщалась с несколькими дизайнерами. В итоге за создание головного убора для богини любви взялась дизайнер Яна Маркова. Получилось нечто впечатляющее.
«В головном уборе для Нюши была использована масса техник: во-первых, головной убор покрыт золотом, на цветах нанесено напыление бриллиантовой крошкой, использовались кристаллы Swarovski, техника покрытия эмалью и многое другое. Все элементы сделаны вручную, единственные в своем роде – уникальные», - рассказывает Маркова. Между прочим, корона богини получилась довольно тяжелой - ее вес составил около 3 кг.
Съемки видео на песню «Тебя любить» идут полным ходом, и, по словам самой Нюши, во время работы она активно экспериментирует с образами. «Сейчас как минимум это необычный головной убор, достаточно тяжёлый, габариты которого приходится учитывать и управлять, - поведала в одном из недавних интервью певица. - Еще будут необычные сцены с водой, а мое тело планируется усыпать очень мелкими кристаллами».
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