У певицы Натали на 2017 год по-настоящему грандиозные планы. И речь не о творчестве. Артистка готовится к пополнению семьи. Как стало известно, Натали ждет третьего наследника.

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По данным прессы, малыш появится на свет весной - сейчас исполнительница на втором триместре беременности. Натали информацию о беременности подтвердила, но пока предпочитает не обсуждать детали.

Что любопытно - в начале прошлого года 42-летняя звезда признавалась, что очень хотела бы расширить семью, но предпочитает не загадывать. «По собственному опыту могу сказать, что подобные планы не всегда сбываются, поэтому — как Бог даст, - говорила артистка, живущая вот уже четверть века с бизнесменом Александром Рудиным душа в душу. - Давно не произношу фразу: «Хочу ребенка», потому что людей хотеть нельзя. Мы работаем над этим. Если еще один малыш придет в нашу жизнь, то мы воспитаем его и вырастим человеком».

Стоит отметить, что в свое время Натали очень сильно хотела малыша, но первенец появился на свет лишь спустя 10 лет совместной жизни пары. По словам певицы, незадолго до беременности она отправилась прикоснуться к мощам святого Пантелеймона, которые привезли из Греции.

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