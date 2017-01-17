Кейт Мосс отметила день рождения с герцогиней

В свое время ее вечеринки были притчей во языцех. Сегодня топ-модель Кейт Мосс (Kate Moss) немного успокоилась и даже стала в некотором смысле респектабельной дамой. Накануне, 16 января, звезда отметила свое 43-летие. Отметила вполне роскошно и даже чинно.

Фото опубликовано Josie Goodbody 💎 (@josiegoodbody) Янв 17 2017 в 3:42 PST

Она остается одной из самых стильных дам Британии вот уже более 20 лет. И на вечеринке по случаю своего дня рождения Кейт появилась в наряде в стиле «богемный шик» - длинное воздушное платье расцветки омбре, стильное черное пальто, бриллиантовые серьги Graff.







Вечеринка проходила в ресторане China Tang в лондонском отеле Dorchester. Среди гостей были замечены модельер Сэйди Фрост (Sadie Frost) и герцогиня Йоркская Сара Фергюсон (Sarah Ferguson). За именинницей нежно ухаживал ее возлюбленный, фотограф Николай фон Бисмарк (Nikolai von Bismarck).

Напомним, в модельном бизнесе Мосс более четверти века. Сейчас звезда продолжает сниматься в рекламных кампаниях, но признает, что на ней лежит «печать времени» и она уже не слишком интересна молодежи.

«На горизонте всегда появляется кто-то новый, это нормально. Жизнь не стоит на месте. Но я уверена, что никто из нас не повторяется. Так что второй Кейт никогда не будет», - заметила Кейт в одном из недавних интервью.

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