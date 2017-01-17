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Беременная Катя Гордон обнажилась


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Какая звездная дама откажется позировать обнаженной, будучи в интересном положении? Откровенные фотосессии во время беременности стали чуть ли не традицией, и ведущая Катя Гордон решила ее соблюсти. Сегодня звезда, которая ждет второго сына, опубликовала снимок в стиле «ню».

На фото Гордон позирует, будучи на последнем триместре. Грудь Катя прикрывает руками. Снимок получился эффектным, но ничуть не вульгарным.

«Я всю жизнь совершенно неосознанно разрываю стереотипы... я на них натыкаюсь, и они меня раздражают, мне в них душно... я вырываюсь из них, как из кокона... это вызывает у других неприязнь или уважение... по-разному;) и вот вам, женщины, 2 стереотипа, на которых мы сегодня вместе поставим крест: 1. Беременная не сексуальна и должна вообще на время забыть о мужском влечении в свой адрес. К черту этот советский бред. Есть привычка нравиться? Хотите возбуждать своего мужчину или других - do it. Беременность это не время чувствовать себя уродом. 2. Беременная женщина или женщина с ребёнком - обуза и не найдёт себе, расставшись, мужчину. Бред! Нормальный мужчина будет рад вашим детям, будет любить вас и защищать, и вы ещё родите и с ним;)))», - пишет звезда.

Она добавила: «Любите, разбивайтесь, поднимайтесь и снова любите, не жалея о детках. Ваша сила в вашей готовности любить и улыбаться и посылать к черту тех, кто не так смел или силён, как вы!»

Напомним, Катя ждет рождения сына. Звезда уже выбрала имя для мальчика - ребенка назовут Даниэль. Сейчас Гордон воспитывает сына Даниила.

Ранее мы писали:

Катя Гордон: «Наш с Сергеем ребенок родится в любви и радости!» Откровенное интервью "Клео". 

Катя Гордон ищет жениха. Ведущая стала участницей ток-шоу «Давай поженимся!».

У Гордона родился сын. Супруга режиссера подарила ему еще одного наследника.



1 Не нравится 2 Нравится 17.01.2017 Теги: катя гордон

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