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Пугачева похвасталась талантами детей


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Примадонна больше не желает дискутировать о своем участии в праздничных шоу. Но с удовольствием поговорит о детях. Накануне Алла Борисовна опубликовала в соцсетях видеоролики, звездами которых стали маленькие Лиза и Гарри.

Гарри и Лиза унаследовали от мамы с папой самое лучшее. Ребята очень артистичны и обладают неплохой пластикой. На выходных звезда опубликовала видео танцующих ребят. Публика в восторге.

«Лиза жжет», - подписала Пугачева видео дочери. Поклонники отреагировали моментально: «Будущее нашей сцены!», «Детки замечательные получились! И красотульки, и умненькие, и такие уже талантливые! Дай Бог им и Алле Борисовне с Максимом крепкого здоровья!», «Можно бесконечно смотреть на Лизу».

 

ГарриГарри

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Видео Гарри понравилось не меньше. Подписчики заметили, что мальчик похож на отца. «Маленький Галкин! Будь счастлив и радуй маму с папой!», «Какой прелестный малыш!!! С каким настроением, с каким удовольствием он танцует, настоящий артист!»

Кстати, Галкин в одном из своих шоу заявил, что, скорее всего, дочь и сын пойдут по его стопам. «Я окончательно решил, что мои дети обязательно будут сниматься в "Ералаше" и петь в проекте "Голос". А когда они вырастут, у них появятся свои сольные проекты на Первом канале "ГарриГарри" и "ЛизаЛиза"».

Ранее мы писали:

Дети Пугачевой растут вундеркиндами. Гарри и Елизавета музицируют и осваивают французский.​

Пугачева похвасталась успехами сына. Маленький Гарри активно познает мир. 

Алла Пугачева: «Дети - это живительная сила». Появление Гарри и Лизы резко изменило жизнь Примадонны. 



0 Не нравится 3 Нравится 16.01.2017 Теги: Алла Пугачева

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