Пугачева похвасталась талантами детей

Примадонна больше не желает дискутировать о своем участии в праздничных шоу. Но с удовольствием поговорит о детях. Накануне Алла Борисовна опубликовала в соцсетях видеоролики, звездами которых стали маленькие Лиза и Гарри.

Гарри и Лиза унаследовали от мамы с папой самое лучшее. Ребята очень артистичны и обладают неплохой пластикой. На выходных звезда опубликовала видео танцующих ребят. Публика в восторге.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 15 2017 в 1:53 PST

«Лиза жжет», - подписала Пугачева видео дочери. Поклонники отреагировали моментально: «Будущее нашей сцены!», «Детки замечательные получились! И красотульки, и умненькие, и такие уже талантливые! Дай Бог им и Алле Борисовне с Максимом крепкого здоровья!», «Можно бесконечно смотреть на Лизу».

ГарриГарри Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 15 2017 в 1:56 PST

Видео Гарри понравилось не меньше. Подписчики заметили, что мальчик похож на отца. «Маленький Галкин! Будь счастлив и радуй маму с папой!», «Какой прелестный малыш!!! С каким настроением, с каким удовольствием он танцует, настоящий артист!»

Кстати, Галкин в одном из своих шоу заявил, что, скорее всего, дочь и сын пойдут по его стопам. «Я окончательно решил, что мои дети обязательно будут сниматься в "Ералаше" и петь в проекте "Голос". А когда они вырастут, у них появятся свои сольные проекты на Первом канале "ГарриГарри" и "ЛизаЛиза"».

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