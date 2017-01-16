 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лиз Херли показала гламур в Милане


1 0

Элизабет Херли (Elizabeth Hurley) - дама целеустремленная и волевая. И так просто не собирается расставаться с красотой. Актриса довольно серьезно следит за собой и выглядит гораздо моложе своего возраста. И накануне Лиз это еще раз доказала.

  • Великолепная Лиз
  • Великолепная Лиз
  • Великолепная Лиз
  • Великолепная Лиз
 
 
 

Херли стала одной из звездных гостий фэшн-показа Dsquared2 на Неделе мужской моды в Милане. Лиз появилась в неброском голубом платье, подчеркивающем стройную фигуру, и с черным меховым манто на плечах. Выглядела актриса великолепно, в стиле классика гламура. А компанию на показе Лиз составила американская звезда Пэрис Хилтон (Paris Hilton).

Публика и светские обозреватели давно восхищаются прекрасной формой Херли. По словам самой актрисы, она тщательно следит за собой, лет десять назад отказалась от простых углеводов вроде хлеба, пасты и чипсов, редко позволяет себе кофе, отказалась от вина и шампанского, старается избегать обезвоживания.

Звезда также ежедневно занимается йогой и пилатесом. «Стараюсь быть активной и подолгу на месте не засиживаться», - рассказывала Элизабет.

Ранее мы писали:

Элизабет Херли похвасталась декольте. Лиз не впервые интригует откровенными снимками. 

Элизабет Херли: «Хью Грант понимал меня с полуслова». У звезд было особое общение.

Элизабет Херли и кризис среднего возраста. По словам звезды, в какой-то момент она чувствовала себя вялой и аморфной.


0 Не нравится 1 Нравится 16.01.2017 Теги: элизабет херли

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору