Лиз Херли показала гламур в Милане

Элизабет Херли (Elizabeth Hurley) - дама целеустремленная и волевая. И так просто не собирается расставаться с красотой. Актриса довольно серьезно следит за собой и выглядит гораздо моложе своего возраста. И накануне Лиз это еще раз доказала.









Херли стала одной из звездных гостий фэшн-показа Dsquared2 на Неделе мужской моды в Милане. Лиз появилась в неброском голубом платье, подчеркивающем стройную фигуру, и с черным меховым манто на плечах. Выглядела актриса великолепно, в стиле классика гламура. А компанию на показе Лиз составила американская звезда Пэрис Хилтон (Paris Hilton).

Публика и светские обозреватели давно восхищаются прекрасной формой Херли. По словам самой актрисы, она тщательно следит за собой, лет десять назад отказалась от простых углеводов вроде хлеба, пасты и чипсов, редко позволяет себе кофе, отказалась от вина и шампанского, старается избегать обезвоживания.

Звезда также ежедневно занимается йогой и пилатесом. «Стараюсь быть активной и подолгу на месте не засиживаться», - рассказывала Элизабет.

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