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Линдси Лохан приняла ислам?


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Американская звезда Линдси Лохан (Lindsay Lohan) начинает 2017 год с кардинальных перемен. Новый год - новая жизнь. Звезда удалила со своей страницы в Instaram старые фотографии и оставила лишь одну строчку Alaikum salam. Похоже, теперь Линдси мусульманка.

Alaikum salam - традиционное приветствие мусульман. Исповедующие ислам уже поспешили выразить слова поддержки Лохан: «Это лучшая новость для мусульман. Хвала Аллаху, пусть бог облегчит ее путь», «Пусть Аллах направляет тебя, сестра».

От объяснений актриса пока воздерживается.

Напомним, исламом звезда заинтересовалась еще несколько лет назад. Лохан была не раз замечена на улице с Кораном в руках. В одном из интервью звезда, выросшая в католической семье, намекала о своих планах сменить вероисповедание. «Я очень духовный человек и действительно открыта для познания нового. Мы все верим во что-то, все сводится к попыткам установить связь с богом или духовным наставником».

Кстати, осенью Лохан посетила лагеря для сирийских беженцев в Турции и в ближайшем будущем намерена снова отправиться со словами поддержки к пострадавшим в военном конфликте.

Ранее мы писали:

Линдси Лохан увлеклась исламом. Актриса изучает Коран.

Линдси Лохан просит Э.Л. Джеймс написать ее мемуары. Актриса планирует выпустить книгу, в которой расскажет все о своей бурной личной и творческой жизни. 

Линдси Лохан демонстрирует сексуальность. Фотосессия для журнала Notion. 



0 Не нравится 0 Нравится 16.01.2017 Теги: линдси лохан

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Обсуждение 1  

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  • New Moon
    Она кидается из стороны в сторону в разные экстремальные решения - то лесбиянство, то ислам, ищет, что ей поможет наладить ее загубленную жизнь. Пускай ищет себя, к 35 найдет, остепенится, нормально выйдет замуж, родит детей и забудет про все свои скандальные выходки (как Анджелина Джоли или Дрю Бэрримор)
    		 17.01.17 01:46
         
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