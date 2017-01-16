Линдси Лохан приняла ислам?

Американская звезда Линдси Лохан (Lindsay Lohan) начинает 2017 год с кардинальных перемен. Новый год - новая жизнь. Звезда удалила со своей страницы в Instaram старые фотографии и оставила лишь одну строчку Alaikum salam. Похоже, теперь Линдси мусульманка.

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Alaikum salam - традиционное приветствие мусульман. Исповедующие ислам уже поспешили выразить слова поддержки Лохан: «Это лучшая новость для мусульман. Хвала Аллаху, пусть бог облегчит ее путь», «Пусть Аллах направляет тебя, сестра».

От объяснений актриса пока воздерживается.

Напомним, исламом звезда заинтересовалась еще несколько лет назад. Лохан была не раз замечена на улице с Кораном в руках. В одном из интервью звезда, выросшая в католической семье, намекала о своих планах сменить вероисповедание. «Я очень духовный человек и действительно открыта для познания нового. Мы все верим во что-то, все сводится к попыткам установить связь с богом или духовным наставником».

Кстати, осенью Лохан посетила лагеря для сирийских беженцев в Турции и в ближайшем будущем намерена снова отправиться со словами поддержки к пострадавшим в военном конфликте.

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