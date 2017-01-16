Киркоров и Бандерас блеснули на русской свадьбе

Прошедшие выходные выдались несколько хлопотными для некоторых российских исполнителей. Сливки отечественного шоу-биза экстренно вылетели в Лондон. В столице Британии прошло шикарное свадебное торжество - вышла замуж внучка миллиардера Валерия Когана Ирина.







На свадьбу Ирины Коган и ее возлюбленного Дэниела Кенвэя собралось множество звезд, начиная с Элтона Джона и заканчивая Филиппом Киркоровым.

Погуляли на славу. Оперная дива Анна Нетребко весело танцевала с мужем под композиции Игоря Николаева. Сэр Элтон Джон устроил часовой концерт, душевно поблагодарил молодоженов за приглашение и пожелал паре стать многодетными родителями (по данным таблоидов, приватный концерт британской рок-звезды стоит не менее миллиона евро).

Испанский мачо Антонио Бандерас с улыбкой позировал с болгарским мачо Филиппом Киркоровым. А затем актер объявлял выступление поп-короля, и Филипп Бедросович сильно растрогался и сообщил, что «Бандерас все так же молод, обаятелен и талантлив!»

Также среди гостей были замечены Стас Михайлов, Александр Серов, Лев Лещенко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, Никита Михалков и другие.

Как уточняет Life, Валерий Коган в позапрошлом году занимал 41-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивалось в 2,5 миллиарда долларов.

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