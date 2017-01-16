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Хлои Кардашян тренируется как атлет


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Что отличает успешную девушку от всех остальных? Не просто способность учиться на ошибках, но и смотреть на собственные проблемы как источник возможностей. Хлои Кардашян (Khloe Kardashian) именно так и поступает. После развода с баскетболистом Ламаром Одомом (Lamar  Odom) девушка всерьез занялась фитнесом и на днях представила особое телешоу.

 
 
 

На прошлой неделе был презентован проект Revenge Body with Khloé Kardashian (Тело мечты с Хлои Кардашян) - серия документальных короткометражек, посвященных занятиям фитнесом и работе над телом.

Судя по роликам, опубликованным Хлои в соцсетях, звезда не из тех девушек, что позволяют себе отлынивать от регулярных тренировок. Она действительно работает в спортзале до седьмого пота и, по словам тренера, занимается не как стандартная «фитоняша», а как серьезный атлет.

«Она не ставила себе главной целью создать тело мечты, - говорит тренер звезды. - Но работая над собой, Хлои действительно удалось избавиться от "мертвого веса" как в буквальном, так и фигуральном смысле».

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0 Не нравится 1 Нравится 16.01.2017 Теги: Хлои Кардашян

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