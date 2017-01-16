Ходченкова похвасталась изяществом
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Многие звезды все еще наслаждаются отдыхом в теплых странах. И Светлана Ходченкова не исключение. Звезда картины «Викинг» вместе с коллегами отдыхает на Бали. И судя по фотоотчетам в соцсетях, Ходченкова прекрасно проводит время.
Накануне звезда опубликовала в Instagram вдохновляющий снимок, на котором запечатлена в стильном черном бикини. Поклонники были в восторге и засыпали актрису комплиментами. «Афродита. Утонченная и нежная. Очень понравилась в образе Ирины в "Викинге"», «Красотка, худышка и стройняшка», «Безупречна внешне и еще талантливая!», «Ну раскройте уже секреты красоты! Или это только природа?»
Стоит отметить, что в свое время Светлане действительно пришлось серьезно поработать над телом. После съемок в фильме «Благословите женщину» актриса похудела почти на 20 килограммов и с тех пор серьезно вес не набирала.
Ходченкова тщательно следит за питанием, старается есть только блюда, приготовленные на пару, отказалась от круп, мучного, жареного, соленого и десертов. И лишь раз в две недели звезда позволяет побаловать себя горьким шоколадом.
Ранее мы писали:
Светлана Ходченкова: «Я обычная девушка». Артистка не чувствует себя селебрити, не стремится к роскошной жизни.
Светлана Ходченкова: «Планы не исполняются». По мнению звезды, идеальный день — день без планов.
Светлана Ходченкова готова к созданию семьи. Актриса знает, как совместить семейные хлопоты и карьеру.
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Обсуждение 2
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НиккиНекрасивое изящество,как худая старуха.
16.01.17 15:02
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Н.Читала её интервью, возможно, даже здесь, на Клео, где она говорила, что те 20 кг набирала специально, её обычное телосложение - худощавое. И в еде она себя не ограничивает. Частенько ужинает ближе к ночи, любит пиццу, пасту и прочее.
16.01.17 09:39