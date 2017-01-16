Ходченкова похвасталась изяществом

Многие звезды все еще наслаждаются отдыхом в теплых странах. И Светлана Ходченкова не исключение. Звезда картины «Викинг» вместе с коллегами отдыхает на Бали. И судя по фотоотчетам в соцсетях, Ходченкова прекрасно проводит время.

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Накануне звезда опубликовала в Instagram вдохновляющий снимок, на котором запечатлена в стильном черном бикини. Поклонники были в восторге и засыпали актрису комплиментами. «Афродита. Утонченная и нежная. Очень понравилась в образе Ирины в "Викинге"», «Красотка, худышка и стройняшка», «Безупречна внешне и еще талантливая!», «Ну раскройте уже секреты красоты! Или это только природа?»

Стоит отметить, что в свое время Светлане действительно пришлось серьезно поработать над телом. После съемок в фильме «Благословите женщину» актриса похудела почти на 20 килограммов и с тех пор серьезно вес не набирала.

Ходченкова тщательно следит за питанием, старается есть только блюда, приготовленные на пару, отказалась от круп, мучного, жареного, соленого и десертов. И лишь раз в две недели звезда позволяет побаловать себя горьким шоколадом.

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