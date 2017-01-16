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Глюк'oZа показала натуральные формы


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Певица Глюк'oZа отлично провела зимние каникулы. Артистка вместе с мужем отдыхала во Вьетнаме, наслаждаясь солнцем и морем. Как и все уважающие себя знаменитости, Наталья Ионова регулярно публиковала снимки с отдыха, и некоторые фотографии стали предметом оживленного спора.

 
 
 

Наталья активно выкладывала в соцсети снимки, на которых запечатлена в различных бикини и купальниках. На некоторых фотографиях особо внимательные поклонники заметили некоторую размытость в области звездных ягодиц и предположили, что артистка увлеклась коррекцией снимков в фотошопе.

Наталью подобные подозрения обидели. И она поспешила опубликовать несколько фотографий, на которых акцент сделан именно на ягодицы. «Не даёт вам моя "опа" покоя))) Как бы кому-то ни хотелось, но она настоящая», - написала Глюк'oZа.

Кстати, Наталья - большая поклонница активного отдыха. «Всегда была очень активной. В детстве обожала физкультуру, затем пришел черед экстремальных видов спорта. Уроки серфинга, полеты на реактивном самолете, прыжки с парашютом – это моя стихия, люблю скорость и адреналин», - рассказывала в одном из интервью артистка.

Ранее мы писали:

Наталья Ионова снялась в эротической фотосессии. Звезда продемонстрировала, что с рождением ребенка активная жизнь не заканчивается. 

Глюк'oZа рассказала о трудном детстве. По признанию певицы, она росла в неблагополучной, очень бедной семье. 

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1 Не нравится 1 Нравится 16.01.2017 Теги: Глюк'ozа

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