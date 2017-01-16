Бородина опровергает слухи о неверности

Теледиве Ксении Бородиной нет покоя. Звезда снова вынуждена отбиваться от слухов и домыслов. В Сети появились сплетни о неладах в семье ведущей. Поговаривают, у Ксении снова конфликт с мужем.

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В прошлом году Бородина уже пережила кризис в отношениях. Предприниматель Курбан Омаров, с которым Ксения сочеталась браком летом 2015 года, даже съехал с квартиры, и некоторое время супруги предпочитали вообще не общаться друг с другом. Тогда ходили сплетни об измене Омара.

Бородиной и Омарову удалось решить разногласия. Но сплетницы не успокаиваются. На днях в Instagram знаменитости появились комментарии, в которых ведущей сообщили о том, что Курбан уделяет слишком много внимания другим женщинам.

По некоторым данным, недавно супруги появились на одной из московских вечеринок, на которой мужчину атаковала одна из знакомых Ксении. Девушка вела себя слишком навязчиво и даже провокационно - она обнимала Курбанова и что-то шептала ему. При этом бизнесмен вовсе не противился.

Ответ Бородиной на сплетни был таким: «Хотела написать гневный пост про ваши идиотские комментарии, а потом подумала... Да делать мне нечего, пойду спать. Картинки будет достаточно».

Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Янв 14 2017 в 3:22 PST

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