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Уму Турман объявили неадекватной


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Что отличает голливудских актрис от обычных женщин? Не только талант, но и способность рисковать, а также некоторая сумасшедшинка. У Умы Турман (Uma Thurman) все это, безусловно, имеется. Правда, бывший бойфренд звезды уверяет, что у нее серьезные проблемы с психикой.

 
 
 

Турман и отец ее младшей дочери Луны, швейцарский финансист Арпад Бюссон (Arpad Busson), третий год спорят по вопросу об опеке над ребенком. На днях в Нью-Йорке прошло очередное заседание суда, на котором представители Бюссона сообщили о психическом расстройстве Умы. По информации юриста, актриса ежедневно принимает антидепрессанты вместе с алкоголем, что не лучшим образом отражается на ее состоянии.

Однако психиатр, проводивший беседу с Турман по предписанию суда, заявил, что у актрисы действительно наблюдается синдром дефицита внимания и гиперактивности, но в целом звезда вполне психически здорова.

Как уточняется, Бюссон пытается оспорить ранее вынесенное решение суда, согласно которому он может видеться с дочерью только на территории США. Недавно финансисту была проведена операция, и сейчас он не может вылетать в Нью-Йорк и видеться с Луной так часто, как ему бы хотелось.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.01.2017 Теги: Ума Турман

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