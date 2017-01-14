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У Гордона родился сын


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Поздравляем Александра Гордона! Знаменитый режиссер и ведущий празднует пополнение. Как сообщается, накануне молодая жена подарила звезде еще одного наследника.

Малыш появился в одной из столичных клиник. Александр Гарриевич, похоже, находился рядом с женой Нозой Абдулвасиевой во время родов. В Сети уже появилось фото счастливых родителей с малышом на руках.

«Удивительная пара, - сообщает врач-акушер, принимавшая роды. - Он - молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда «без претензий», бывавший на всех наших УЗИ и приемах за последние три года, не задающий никаких вопросов, говорящий: «Ноза, ты сможешь, любимая» и «Я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки». И она - молодая, зрелая, умная, мудрая женщина, 20-ти лет, мать уже (с последней ночи!) двух маленьких детей, с удивительной жизненной позицией: «Я счастлива, просто счастлива». С днем рождения нашего маленького Гордона! (второго и, надеюсь, не последнего!) Ура!»

Напомним, для Нозы и Александра Гарриевича малыш стал вторым наследником. Сейчас пара также воспитывает двухлетнего сына Александра. По словам ведущего, он души не чает в старшем сыне и старается проводить с ним все свободное время.

Ранее мы писали:

Александр Гордон женился на юной красавице из Таджикистана. Супруга кинематографиста моложе мужа ни больше ни меньше на 30 лет.

У Александра Гордона родился сын. Молодая жена подарила звезде третьего наследника. 

Александр Гордон рассказал о жене и сыне. Александр Гарриевич без сына жить не может. 



0 Не нравится 0 Нравится 14.01.2017 Теги: Александр Гордон

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