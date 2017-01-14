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Шаляпин признал смерть Роштаковой подозрительной


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Вчера отечественный шоу-биз поразило сообщение о внезапной смерти певицы Жанны Роштаковой. По предварительным данным, 33-летняя девушка скончалась в результате несчастного случая. Однако друг артистки, певец Прохор Шаляпин, полагает, что не стоит исключать и криминальную версию.

Шаляпин первым сообщил о смерти Роштаковой. Артист пояснил, что в качестве причины смерти было названо обрушение полки в момент, когда девушка принимала ванну. После некоторого размышления Прохор обмолвился, что смерть Жанны кажется ему загадочной.

«Мне позвонила мать ее мужа (его я не знал) и рассказала про таинственную смерть. Версий у нас и у следствия много. Может быть, это был несчастный случай, но мы не исключаем насильственную смерть, ведь экспертизы еще не было. Возможно, причиной гибели стало падение полки на голову, когда она лежала в ванной. Или насильственная смерть из-за дележа квартиры, все-таки она немало стоит. Непонятно, кому достанется, так как я не знаю, успела ли Жанна развестись официально. В общем, версий много, я ни на какой не настаиваю, но и не исключаю их», – рассказал Шаляпин журналистам.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Тем временем представитель группы «Лицей» Евгений Яковлев заявил прессе, что Жанна действительно несколько раз выступала в коллективе "на подмене", но в основной состав не входила. В свое время Роштакова участвовала в различных музыкальных конкурсах и проектах. Стала лауреатом Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота" (1997), победила в конкурсах "Утренняя звезда" (1999) и "Зажги свою звезду" (2000).

Ранее мы писали:

Памяти Джорджа Майкла. Артист скончался на Рождество. 

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0 Не нравится 0 Нравится 14.01.2017 Теги: Прохор Шаляпин

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