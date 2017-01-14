Константин Эрнст высказался о новогодних шоу
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Вторую неделю в Сети идут дебаты о новогодних телепрограммах федеральных каналов. Общественность яростно спорит и разделилась на два лагеря. И наконец, точку в дискуссии попытался поставить генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Ранее в Сети появилась петиция к Эрнсту с призывом пересмотреть привычный формат шоу и, в частности, подумать о возможности замены Примадонны и ее друзей другими артистами. Как выясняется теперь, сам директор Первого канала не является поклонником общепринятого новогоднего телеформата.
Но дело в том, что работать над созданием модных и стильных передач сотрудникам канала просто нет смысла. «Претензии молодых людей понятны, но мы проводили исследования в течение двадцати лет. Аудитория от 45 лет и старше такое и смотрит. Можно сделать Новый год модный и молодежный, но его не будут смотреть, потому что молодые люди отмечают этот праздник не у телевизора», — цитируют СМИ Эрнста.
Он добавил, что убирать Аллу Пугачеву из новогодних программ также нецелесообразно.
По мнению Константин Львовича, дива словно оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят из года в год. И без нее привычное праздничное шоу очень сложно представить.
Ранее мы писали:
Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.
Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует.
Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 28
Лучшие комментарии
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Юликонесли нельзя убрать Пугачеву с первого канала, давайте уберем первый канал, как ресурс не отвечающий потребностям налогоплательщиков.
14.01.17 09:48 Контекст комментария
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Лариса РязаньМне 50 лет.я против пожилых артистов!.на всех каналах одни и те же улыбающиеся пенсионеры,в одних и тех же платьях,поющие под фонограмму!
14.01.17 14:45 Контекст комментария
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Оливье хозяйки готовят каждый раз из свежих продуктов. А престарелые наши звезды уже не так хороши, чтобы проводить в их компании праздник.
14.01.17 11:35 Контекст комментария
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15-214@bk.ru ивановоВы совершенно не владеете аудиторией, ваши пошлые передачи,как новогодние о многом говорят,мне 70 лет как и моим друзьям и все были потрясений новогодней передачи,.Жаль ,что Вы этого не хотите понять.А Ваш новостной канал каждый час одно и тоже при этом даже не затрудняетесь и не смотрите на дату,повторяя одно и тоже,произошедшее пару дней назад,чувствуется отсутствие контроля при повторе.Стыдно за Вас.А Ваши бесконечные тупые рекламы вызывают раздражение лично против Вас.Вы просто убили все хорошее,что когда то было.Это бездарностью?
14.01.17 14:19 Контекст комментария
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Светлана СпбУважаемый Константин Эрнст, из Вашего ответа следует, что Вы - сеятель пошлости и вульгарности на первом канале Российского телевидения, поддерживая команду шоу-бизнеса, возглавляемую Пугачевой. Печальная ситуация сложилась на общественном телевидении, очень оскорбительная и безнадежная. Светлана, 78 лет.
14.01.17 11:18 Контекст комментария
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Николай РубцовскБред Эрнст пишет. Пенсионеры шоу бизнеса достали всех.Мне за 50 лет и моим друзьям ,знакомым,родственникам тоже не 25 и все со мной согласны.просто нужно знать свое время и уходить вовремя.А если нашим престарелым "супер_пупер" звездам которые сами себе присвоили эти титулы да еще с аббревиатурой "международные" денег не хватает пусть пишут мемуары кто когда и с кем.Желающих купить их будет достаточно.Но это будут те которым действительно это интересно.
15.01.17 08:18
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29 1950 Береговоймне 66 лет И мне совершенно не нравится Пугачева и ее команда!Где прекрасные ребята из Голоса?Где молодые на вашем канале?Сколько можно смотреть павлина в перьях? Да пожалейте вы нас. уважаемый Эрнст!
15.01.17 03:29
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музыкант москваКто-то с ТВ заявил, что "наше телевидение - лучшее в мире". Это признак творческой гибели. Пора на пенсию.
15.01.17 02:43
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музыкант москваВы знаете, оливье - не черная икра, да и ее много не едят (см. к/ф "Белое солнце пустыни". И "people не хавает ", и никогда не хавал. Просто ждали и надеялись на развитие ТВ и, в частности, 1-го канала. Но то, что вы предложили в Новый год и пошлейший выпуск "Давай поженимся" со словами "проститутка", с бигуди, халатами и жуткими диалогами... Вы сами это смотрите?
15.01.17 02:39
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Riche МоскваНу что тут скажешь, не волнует это никого, смотрите и все, смотрите старье и пошлятину. Это глубочайшее заблуждение что люди в 45 лет хотят смотреть старье, мне 64, но мне противноенаблюдать за кривляющимися старшками, лицезреть лица артистов, изуродованные пластическими операциями. А так хоть обговорить Эрнст же умнее аудитории и лучше снает что нам "простым" людишкам надо. Застой, батенька, самоуверенность и прочее и прочее....
14.01.17 23:37
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Санечка Калининград>Но дело в том, что работать над созданием модных и стильных передач сотрудникам канала просто нет смысла. «Претензии молодых людей понятны, но мы проводили исследования в течение двадцати лет. Аудитория от 45 лет и старше такое и смотрит. Моей бабушке 62 года и она раньше с удовольствием смотрела такие передачи на первом.Ну как раньше,лет 7 назад.Уже семь лет подряд,после речи президента, она просто переключает на ТНТ и смотрит камеди клаб со словами "надоели эти загримированные лица поющие под фанеру".
14.01.17 23:18
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ВодолейЭрнста ВОН с телевидения!
14.01.17 22:40
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ВодолейЭрнста давно пора менять!
14.01.17 22:38
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Елена ПензаПугачеву и всех членов ее надоевшей группировки пора засунуть в шкаф с нафталином.
14.01.17 21:59
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Олюшка АнгарскМне 45+10, всю новогоднюю ночь смотрели с мужем с удовольствием ТНТ. там было интересней. Молодцы. Сколько не переключали на 1 или 2 нет, не то!!! И ещё. жалко что Иркутская область в полночь лишена поздравления от президента в связи с расхождением по реальному времени и часовому поясу, но спасибо местные программы дают нам тот старт к отсчету времени в полночь. ВВ слушаем с опозданием на час. Мы так же поддерживаем возмущение зрителей на ежегодное отсутствие движения, однообразие. Нет чего - то нового как тогда, когда мы увидели "Старые песни о главном". Это был переворот. а сейчас застой и не нужно на стариков списывать оливье. Давно едим бутеры с икрой , языком закусываем. Это у вас в телевизоре в 21 веке всё оливье да оливье. А вообще то ваше хвалёное оливье в каждой столовой просто "ЗИМНИЙ САЛАТ" на обед. Константину нужно серьёзно задуматься о качестве создания праздничных развлекательных программ.
14.01.17 21:19
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ГалинаПравильно если нельзя убрать Эрнста , надо ликвидировать 1 канал
14.01.17 19:22
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ЛенаНало УВОЛИТ ЭРНСТА
14.01.17 19:19
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Олеся ИркутскНу и зря вы так думаете Константин Эрнст.. Знаете почему наш президент в своем возрасте управляет Россией? Ответ прост. Он всегда реагирует на то, что говорит народ. А не придерживается исключительно своей логики и своими представлениями жизни. Гибкий подход всегда дает расширение возможностей.
14.01.17 18:08
-
АхаМожно и Пугачеву оставить. Спела песню и всё! Чего ж её сутками-то показывать?!
14.01.17 17:41
-
ИннаЭрнста надо гнать! Засиделся! Ему плевать на мнения людей! Видно, что нет ни вкуса, ни ума, ни таланта.
14.01.17 15:06
-
Лариса РязаньМне 50 лет.я против пожилых артистов!.на всех каналах одни и те же улыбающиеся пенсионеры,в одних и тех же платьях,поющие под фонограмму!
14.01.17 14:45
-
15-214@bk.ru ивановоВы совершенно не владеете аудиторией, ваши пошлые передачи,как новогодние о многом говорят,мне 70 лет как и моим друзьям и все были потрясений новогодней передачи,.Жаль ,что Вы этого не хотите понять.А Ваш новостной канал каждый час одно и тоже при этом даже не затрудняетесь и не смотрите на дату,повторяя одно и тоже,произошедшее пару дней назад,чувствуется отсутствие контроля при повторе.Стыдно за Вас.А Ваши бесконечные тупые рекламы вызывают раздражение лично против Вас.Вы просто убили все хорошее,что когда то было.Это бездарностью?
14.01.17 14:19
-
Оспади, столько каналов, делали б на каждом канале свой формат новогодней передачи, да и все. Пугачева нужна кому-то - пусть будет и Пугачева. Тем более что Первый канал уже давно не первый в рейтинге среди других, а так... название одно.
14.01.17 12:32
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И еще. Пожилые люди тоже не любят смотреть на тех, кто когда-то блистал на сцене, а теперь плохо выглядит а еще и молодится изо всех сил. Ужасное и жалкое зрелище. Надо вовремя уйти, ради своих же поклонников.
14.01.17 11:40
-
Оливье хозяйки готовят каждый раз из свежих продуктов. А престарелые наши звезды уже не так хороши, чтобы проводить в их компании праздник.
14.01.17 11:35
-
Светлана СпбУважаемый Константин Эрнст, из Вашего ответа следует, что Вы - сеятель пошлости и вульгарности на первом канале Российского телевидения, поддерживая команду шоу-бизнеса, возглавляемую Пугачевой. Печальная ситуация сложилась на общественном телевидении, очень оскорбительная и безнадежная. Светлана, 78 лет.
14.01.17 11:18
-
Юликонесли нельзя убрать Пугачеву с первого канала, давайте уберем первый канал, как ресурс не отвечающий потребностям налогоплательщиков.
14.01.17 09:48
-
я казанькроме первого есть и другие каналы . кнопочку нажал и нет пугачевой или руки свело от пьянки?
14.01.17 23:11
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643 105 ЩелковоМаксим Фадеев, прежде чем заниматься критикой , написал бы хорошую песню и порадовал слушателей. А пока что его пошлятина, мама Люба давай , давай никому не нужна. А Алла Пугачева умеет вдохновлять и радовать слушателе. Я с удовольствием смотрела Новогодний огонек и мне понравилось. Кроме первого канала , есть другие каналы .Кому не нравиться можете переключить на другой канал. У меня такое ощущение , что все эти люди ,которые занимаются критикой ,живут не в России , а где-то на берегу океана и стараются диктовать свои условия.....
14.01.17 23:12
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