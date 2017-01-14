Константин Эрнст высказался о новогодних шоу

Вторую неделю в Сети идут дебаты о новогодних телепрограммах федеральных каналов. Общественность яростно спорит и разделилась на два лагеря. И наконец, точку в дискуссии попытался поставить генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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Ранее в Сети появилась петиция к Эрнсту с призывом пересмотреть привычный формат шоу и, в частности, подумать о возможности замены Примадонны и ее друзей другими артистами. Как выясняется теперь, сам директор Первого канала не является поклонником общепринятого новогоднего телеформата.

Но дело в том, что работать над созданием модных и стильных передач сотрудникам канала просто нет смысла. «Претензии молодых людей понятны, но мы проводили исследования в течение двадцати лет. Аудитория от 45 лет и старше такое и смотрит. Можно сделать Новый год модный и молодежный, но его не будут смотреть, потому что молодые люди отмечают этот праздник не у телевизора», — цитируют СМИ Эрнста.

Он добавил, что убирать Аллу Пугачеву из новогодних программ также нецелесообразно.

По мнению Константин Львовича, дива словно оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят из года в год. И без нее привычное праздничное шоу очень сложно представить.

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Источник фото: Globallookpress.com