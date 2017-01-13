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Волочкова публикует эротические фото


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На следующей неделе она отметит свое 41-летие. А пока Анастасия Волочкова публикует свои откровенные фотографии. Звезда отдыхает на Мальдивах и по традиции ежедневно представляет свои снимки, причем многие из них выглядят весьма эротично.

 
 
 

Сегодня звезда опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена в разных позах. Грудь Анастасия прикрывает парео, но тем не менее снимки получились достаточно провокационные. В подписи к фото балерина отметила, что ей нравится вести Instagram с отключенными комментариями. «Как здорово без комментариев!!! Свобода! Радость. Счастья вам!»

Устав от многочисленных критических замечаний, Анастасия несколько дней назад отключила комментарии. «Чтобы многие не нервничали по поводу моих шпагатов, растяжки, купальничков и многого другого... Хорошие люди, простите. Это вынужденный шаг. Но я буду продолжать делиться с вами теплом и красотой», - сообщила артистка.

Интересно, что раньше бывшая прима Большого театра спокойно относилась к негативным замечаниям со стороны подписчиков. «Почему фото вызывают такой ажиотаж? Потому что я – неоднозначная фигура и личность», – рассуждала Волочкова.

Сейчас Анастасия настроена на позитив и обещает привезти хорошее настроение в Москву. «Не замерзайте. Тепло, доброту и радость я вам привезу в Россию».

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Анастасия Волочкова: «Я в любом ракурсе хороша». Балерина активно дискутирует по поводу своей фигуры и красоты в целом. 

Анастасия Волочкова показала ежедневный экзерсис. Нелегкий труд балерины. 

Анастасия Волочкова: «Трудолюбие – основа успеха». Балерина считает, что важно много работать и верить в то, что человеческому телу подвластно все. 



0 Не нравится 1 Нравится 13.01.2017 Теги: анастасия волочкова

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