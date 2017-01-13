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Тарасов возвращается к бывшей жене?


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После развода с ведущей Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов не теряет времени. И по слухам, личная жизнь спортсмена весьма насыщена. Недавно появились сплетни о беременности якобы подруги футболиста Анастасии Костенко. А теперь появились предположения о возвращении Дмитрия к первой жене.

На днях бывшая жена Тарасова Оксана, мать дочери Дмитрия, опубликовала такой пост в Instagram: «Не могу писать глубокомысленных постов, ибо в свете последних событий мой мозг пребывает в блаженстве и мысли витают далеко над землей».

Светские обозреватели расценили замечание как намек на возвращение футболиста. Правда, сам спортсмен предпочитает воздерживаться от комментариев.

Кстати, Ольга Бузова тоже не теряет времени. Но девушка предпочла сосредоточиться на музыкальной карьере и уже замахнулась на место самой Примадонны. На днях на Youtube появилось видео подготовки Бузовой и Елены Темниковой к записи нового сингла ведущей.

 

В своем Instagram Ольга опубликовала фото из студии с хештегами #бузовувголубойогонёк #новогодняяночьнапервомсбузовой #ургантгдеты #держисьшоубиз.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 1 Нравится 13.01.2017 Теги: Дмитрий Тарасов

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