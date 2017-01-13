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От Шаляпина сбежала невеста


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Певец Прохор Шаляпин признался, что на передаче "Пусть говорят", где он пытался подыскать себе возлюбленную, ему понравились сразу четыре претендентки.

Правда, одна из них сразу после съемок улетела в Лондон, чем сильно расстроила певца.

"Мне очень понравилась передача. Все шесть девушек пришли сюда не просто пропиариться. Они действительно пытались мне понравиться, пытались найти свою любовь, – рассказал певец корреспонденту Dni.Ru. – Мне понравились сразу четыре девушки, но сказать, смогу ли я завести с ними серьезные отношения, пока сложно. Сначала я должен встретиться с ними вне съемочной площадки, сходить на свидание. Правда, одна из девушек не сможет принять мое приглашение – Александра Калатухина сразу после съемок уехала в Лондон. Я просил ее остаться хотя бы еще ненадолго, но она, к сожалению, не смогла".

Артист утверждает, что может легко и за короткое время вычислить, подходит ли ему представительница прекрасного пола по характеру. "Моя подруга Лена Ленина рассказывала мне о соционике. Теперь я знаю, какой у меня социотип и психотип, и знаю, какая мне нужна девушка. Можно задать несколько простых вопросов и за несколько минут определить психотип другого человека. К примеру, я очень эмоциональный, громкий – мне нужна девушка, которая бы не обращала внимания на это. Примерно такая, как Анна Калашникова. Хотя и в отношениях с ней меня иногда раздражало, что она не реагирует, мне казалось, она общается со мной, как с ребенком или с больным человеком".

Кадр из программы "Пусть говорят"

Напомним, в студии программы "Пусть говорят" за сердце Прохора боролись шесть претенденток: прилетевшая из Великобритании 26-летняя Александра Калатухина, 67-летняя пенсионерка Ирина Стрижак, светловолосая колдунья Татьяна Московская, 23-летняя Бэлла Юсупова, которая буквально покорила публику своей скромностью, смело ныряющая в прорубь Ольга Карачинцева и исполнительница народных песен Марина Кубкина.



1 Не нравится 0 Нравится 13.01.2017 Теги: Прохор Шаляпин холостяк женитьба

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