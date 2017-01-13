«Русфонд» продолжает поиски пропавших миллионов Фриске

Скандал по поводу исчезновения средств, собранных на лечение Жанны Фриске, может разгореться с новой силой. Как сообщается, «Русфонд» обратился в суд. Заявление принято, но когда состоится первое заседание - пока не уточняется.

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Родные покойной звезды до сих пор не предоставили документы, подтверждающие, что сумма в размере 25 миллионов рублей была потрачена на лечение.

«Мы глубоко скорбим о смерти Жанны, - сообщается на сайте «Русфонда». - Обращение в суд в сложившейся ситуации – мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей. Мы понимаем, что судебный процесс затронет очень деликатные вопросы, обычно не допускающие публичного вмешательства».

В заявлении уточняется, что представители благотворительной организации предпочитают воздерживаться от каких-либо комментариев по существу спора и не намерены принимать участие в мероприятиях, посвященных обсуждению этой темы.

Напомним, ранее «Русфонд» обращался в Следственный комитет. Следственный комитет дал задание расследовать дело полиции. В мае появилось сообщение об отказе в возбуждении уголовного дела с формулировкой: «объективных данных, свидетельствующих о наличии состава преступления, в установленный законом срок не установлено».

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