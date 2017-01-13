Рудковская: «Давайте жить дружно, любить и уважать друг друга»

Дискуссия о формате «Новогодних огоньков» на отечественном ТВ не утихает. И теперь к дебатам присоединилась Яна Рудковская. Известный продюсер поддержала флешмоб в защиту Примадонны, но при этом призвала «жить дружно».

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Накануне Яна опубликовала «тапочное» видео по примеру Николая Баскова и Филиппа Киркорова. «Долго думала, принимать эстафету от @fkirkorov или нет, но поняла одно #тапкамбыть, хулиганить так хулиганить!))) Хотя в моем послании заложен глубокий смысл. Умные поймут, глупым все равно бесполезно! И вообще, ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более что гениальные песни Аллы Борисовны @alla_orfey не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным - лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддаётся терапии», - написала звезда.

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 12 2017 в 7:39 PST

Напомним, в начале января в Сети появилась петиция к руководителю Первого канала Константину Эрнсту с призывом пересмотреть формат новогодних передач. Автор петиции Вадим Манукян отметил, что праздничная программа не слишком интересна, подчеркнув: «мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"».

Накануне Манукян объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» причины своего недовольства. «Был применен новый формат, он меня задел - слишком много всего происходит за столом Аллы Борисовны, и за этим теряется само новогоднее торжество. Я изложил свои оценочные суждения в петиции, но там не было оскорблений, никаких "Долой!", "Убрать из эфира!", все максимально корректно. Я не предполагал, что это вызовет настолько массовую реакцию».

На вопрос, как он намерен реагировать на слова Киркорова «мразота», мужчина заявил: «В принципе Филипп Бедросович мою фамилию не указал, ко мне лично не обращался. Кстати, сегодня ночью я нашел в Интернете еще одну петицию, не мою, которая действительно призывает убрать Аллу Борисовну и ее ближайший круг с Первого канала. Возможно, звезды разгневались именно на этот документ, а не на мой. Я никого не оскорблял и не призывал убирать, но все обернулись против меня. Со временем, думаю, они во всем разберутся».

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