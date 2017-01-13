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Мелания Трамп переоборудует Белый дом


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Она сделала прекрасную карьеру в модельном бизнесе. Теперь Мелания Трамп (Melania Trump) первая леди, но некоторые модельные привычки у нее остались. Дама потребовала оборудовать в Белом доме специальную гримерную. Над этим уже работают.

Об особом помещении для первой леди рассказала US Weekly личный визажист Мелании Николь Брил (Nicole Bryl). По словам профи, в гримерной миссис Трамп будет готовиться к официальным мероприятиям и в комнате будет создано идеальное освещение.

«Мелания хочет, чтобы в комнате был идеальный свет, что поможет нашей творческой команде работать более эффективно, ведь освещение может как разрушить, так и улучшить любой образ», — пояснила Брил.

Визажист добавила, что обычно процесс нанесения макияжа Мелании занимает примерно час и 15 минут. «Если вы хотите выглядеть безупречно в течение всего дня, на это приходится тратить немного больше времени, чем обычно», - уточняет профи.

СМИ напоминают, что ранее появилась информация о планах первой леди остаться в Нью-Йорке, чтобы сын пары Бэррон смог продолжить обучение в частной школе, расположенной в районе Верхний Вест-Сайд.

Ранее мы писали:

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.01.2017 Теги: Мелания Трамп

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