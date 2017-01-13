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Джанет Джексон наслаждается материнством


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Певица Джанет Джексон (Janet Jackson) недавно установила своеобразный рекорд. 3 января 50-летняя звезда родила первенца. Джанет и ее муж Уиссам Аль Мана (Wissam Al Mana) очень счастливы. И сейчас Джексон по-настоящему наслаждается материнством.

Первые месяцы после рождения малыша обычно становятся своеобразным испытанием для родителей. Но не для Джанет. По словам инсайдеров, за малышом ухаживает целая армия нянек и помощников, так что певица вовсе не жалуется на недосып и прочие неудобства. Уиссам постарался создать для жены и сына самые наилучшие условия. «Джанет и малыш буквально купаются в  роскоши», - рассказал источник из окружения звезды Us Weekly.

Тем временем уже в ближайшее время познакомиться с внуком намеревается мать Джанет Кэтрин. Вместе с братом звезды Жерменом (Jermaine) дама скоро вылетит к дочери.

Напомним, малыша назвали Исса Аль Мана. Джанет, несмотря на возраст, вела весьма активный образ жизни во время беременности. Звезда редко появлялась на публике, но регулярно выходила на прогулки. Сейчас певица чувствует себя превосходно.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.01.2017 Теги: Джанет Джексон

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