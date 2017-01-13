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Чадов и Дитковските воссоединились


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Они считались идеальной парой. Но увы... Два года назад Агния Дитковските и Алексей Чадов расстались. Актерам удалось обойтись без скандалов и сохранить достаточно теплые отношения. И сейчас они не отказываются от совместных проектов. Агния и Алексей стали звездами нового драматического сериала «Дело чести». Премьера ожидается уже в ближайшее время на канале НТВ.

В новом проекте бывшим супругам было предложено сыграть влюбленную пару. И актеры не стали отказываться.

По сюжету Алексей и Андрей Чадовы играют братьев, мстящих за погубленных в 90-е родителей. Они знакомятся с героиней Дитковските и влюбляются в девушку. За красавицей также начинает ухаживать бизнесмен, которого играет Сергей Жигунов, так что девушка оказывается даже не в любовном треугольнике, а в любовном квадрате.

Напомним, в свое время Алексей и Агния болезненно переживали разрыв. «Я не ожидала, что все произойдет так, как произошло. Такого финала я не предполагала. Хотя, конечно, проблемы, недомолвки копились давно, ведь не бывает совсем уж внезапных разрывов. Когда Леша собрал вещи и ушел, я пребывала в состоянии прострации. И описать эту ситуацию мне сложно», - признавалась актриса.

Сейчас бывшие супруги растят сына Федора и стараются быть примерными родителями.

Ранее мы писали:

Агния Дитковските о разрыве с мужем: «Тяжело душевно…» Актриса болезненно переживает расставание. 

Алексей Чадов рассказал о прелестях отцовства. После рождения первенца артист изменился. Стал заботливым и осторожным.

Агния Дитковските становится примерной мамой. Артистка старается уделять достаточно времени единственному сыну. 



0 Не нравится 2 Нравится 13.01.2017 Теги: Алексей Чадов Агния Дитковските

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