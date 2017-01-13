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Апина поздравляет с Новым годом


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Певица Алена Апина - человек слова. В конце января она пообещала подарок на Старый Новый год и слово сдержала. Сегодня звезда представляет клип на песню «Близость».

«С Новым годом и с Новой Апиной!» - так анонсировала видео Алена. Как такового сюжета у видео нет - звезда предстает в разных позах, дефилирует перед оператором. И стоит отметить, что выглядит певица отлично.

Тем не менее клип, режиссером которого выступил известный стилист и фотограф Аслан Ахмадов, стал предметом активных споров. Некоторые пользователи восхищаются Аленой, другие критикуют за чрезмерную откровенность.

Сама певица тоже не сдержалась и на критику ответила: «Я уже утром достала боксёрские перчатки и повесила грушу! Ваши "НА СТАРОСТИ ЛЕТ СБРЕНДИЛА" и т. д. отбиваю одной левой! Хотите секрет?! ВОЗРАСТА НЕ СУЩЕСТВУЕТ, и я знаю ещё много других зацепок... я не ругаюсь, я с вами делюсь очень важными вещами! Эх!»

А как вы оцениваете новую работу Алены?

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0 Не нравится 1 Нравится 13.01.2017 Теги: Алена Апина

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