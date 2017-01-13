 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алия Мустафина ждет первенца


0 0

В прошлом году она взяла паузу. Но это не значит, что гимнастка Алия Мустафина действительно решила отдохнуть. Олимпийская чемпионка готовится к важному событию - скоро она станет мамой.

Звезда спортивной гимнастики в ноябре прошлого года стала замужней дамой. А теперь стало известно о подготовке Алии и ее супруга, бобслеиста Алексея Зайцева, к пополнению. Радостную новость сообщил отец спортсменки.

«Дочка родит летом. Врачи говорят, что в июле. Пол ребенка молодые пока не узнавали. Не до этого, потом узнают. Мой зять из работящей семьи. Родители Алексея всю жизнь на земле пахали, сейчас они на пенсии. В семье четыре брата. Так вот, Леша самый младший. Свадьбу сыграли в начале ноября, а вскоре зять уехал на тренировочные сборы. Живут молодые в Москве, у дочки есть отдельная квартира. Она уже готова стать мамой», – цитирует мужчину Starhit.

 Напомним, на Олимпиаде в Рио Мустафина завоевала серебряные медали командного первенства по спортивной гимнастике в составе сборной России, бронзовую медаль в личном первенстве, а также второй раз подряд выиграла титул чемпионки в упражнениях на разновысоких брусьях.

После Олимпиады девушка заявила о намерении взять двухлетнюю паузу. Затем Алия планирует возобновить тренировки для подготовки к участию в Олимпиаде в Токио.

Ранее мы писали:

2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы. Вспомним, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды. 

Оксана Акиньшина ждет третьего наследника. Актриса готовится к пополнению.​

Айза Анохина родила Элвиса. Звезда Instagram стала второй раз мамой.



0 Не нравится 0 Нравится 13.01.2017 Теги: Алия Мустафина

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору