Алия Мустафина ждет первенца

В прошлом году она взяла паузу. Но это не значит, что гимнастка Алия Мустафина действительно решила отдохнуть. Олимпийская чемпионка готовится к важному событию - скоро она станет мамой.

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Звезда спортивной гимнастики в ноябре прошлого года стала замужней дамой. А теперь стало известно о подготовке Алии и ее супруга, бобслеиста Алексея Зайцева, к пополнению. Радостную новость сообщил отец спортсменки.

«Дочка родит летом. Врачи говорят, что в июле. Пол ребенка молодые пока не узнавали. Не до этого, потом узнают. Мой зять из работящей семьи. Родители Алексея всю жизнь на земле пахали, сейчас они на пенсии. В семье четыре брата. Так вот, Леша самый младший. Свадьбу сыграли в начале ноября, а вскоре зять уехал на тренировочные сборы. Живут молодые в Москве, у дочки есть отдельная квартира. Она уже готова стать мамой», – цитирует мужчину Starhit.

Напомним, на Олимпиаде в Рио Мустафина завоевала серебряные медали командного первенства по спортивной гимнастике в составе сборной России, бронзовую медаль в личном первенстве, а также второй раз подряд выиграла титул чемпионки в упражнениях на разновысоких брусьях.

После Олимпиады девушка заявила о намерении взять двухлетнюю паузу. Затем Алия планирует возобновить тренировки для подготовки к участию в Олимпиаде в Токио.

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