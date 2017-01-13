Алеся Кафельникова намекнула на роман
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Юная модель Алеся Кафельникова осваивает приемы пиара буквально на лету. В прошлом году девушка поражала публику откровенными фотосессиями и провокационными замечаниями. А 2017 год модель решила начать с намека на свой роман.
Как и многие подростки, Алеся обожает рэп-музыку, и среди любимых артистов девушки числится российский исполнитель Глеб Голубин, выступающий под сценическим псевдонимом Pharaoh.
На днях Кафельникова опубликовала в соцсетях короткое закольцованное видео, на котором снята в момент весьма страстного поцелуя с парнем, очень похожим на Голубина. К ролику Алеся добавила подпись «Love», не на шутку заинтриговав поклонников. От комментариев модель воздерживается.
Напомним, в прошлом году девушка пережила болезненный разрыв с сыном Аркадия Новикова Никитой. Причиной послужили неоднократные измены Никиты. Узнав о предательстве, Леся принялась за опустошение всех баров Москвы. Но так как чувства Леси еще не угасли, она была готова простить ему все, вплоть до измены, лишь бы Никита остался с ней», — рассказывала журналистам одна из подруг девушки.
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Алеся Кафельникова жалуется на трудности. Девушка упорно строит модельную карьеру.
Дочь Евгения Кафельникова проводит каникулы с сыном Аркадия Новикова. Алеся называет наследника известного ресторатора своим мужем.