Виктория Бекхэм жалеет о пластике

Она прошла длинный путь от юной поп-звезды до иконы стиля. И Виктории Бекхэм (Victoria Beckham) есть что рассказать и порекомендовать. Да, она совершала ошибки. Но никто не идеален, и вообще, мудрость приходит с возрастом. Теперь Виктория не боится признавать свои промахи и готова даже обсудить их.

В одном из недавних выпусков Vogue было опубликовано письмо 42-летней Виктории себе юной. «Тебе следует узнать побольше о правилах футбола. И да, любовь с первого взгляда существует», - писала звезда.

Как стало известно теперь, в одном из вариантов послания Виктория также упомянула о пластике.

«Мне следует сказать, что не надо трогать грудь. Все эти годы я это отрицала, и это глупо. Это всего лишь страхи. Радуйся тому, что у тебя есть».

Напомним, в нулевых бюст миссис Бекхэм нередко становился предметом обсуждения сплетников. Виктория демонстрировала неестественно пышную и высокую грудь, но вопросы о пластике пресекала.

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В конце концов звезда решилась на удаление имплантов, но при этом заявила, что относится к пластической хирургии без предубеждения. «Если у женщины есть причины прибегнуть к услугам хирургов, то не стоит себе в этом отказывать. Главное, чтобы ты делала это ради себя, а не из-за моды или чужого мнения, иначе потом у тебя будет масса разочарований», - рассуждала знаменитость.

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Источник фото: Globallookpress.com