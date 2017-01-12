Сьюзан Сарандон похвасталась декольте
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Итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci) уверена, что красота никак не связана с возрастом. И голливудская звезда Сьюзан Сарандон (Susan Sarandon) это подтвердит. И не словом, а делом. 70-летняя актриса появилась на одном из мероприятий в костюме с довольно откровенным декольте, поразив публику.
В прошлом году ей исполнилось 70. Ну и что? Разве это уважительная причина для отказа от провокационных нарядов? Похоже, примерно так рассуждает Сарандон.
Накануне актриса блеснула на вечеринке TCA 2017 All-Star Party в Пасадене, Калифорния. Светские обозреватели были ошеломлены, увидев звезду в стильном брючном костюме с впечатляющим декольте. Сама Сарандон непринужденно улыбалась и с удовольствием позировала фотографам.
Стоит отметить, что Сьюзан вообще любит наряды с вырезом и не раз появлялась на красной дорожке в весьма смелых туалетах. Хотя однажды она заявила: «Чем старше я становлюсь, тем меньше думаю о том, как выгляжу, и больше о том, что делаю».
А как вы оцениваете костюм актрисы?
Ранее мы писали:
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Сьюзан Сарандон знает, как справляться с трудностями. Даже очень серьезные жизненные проблемы она умеет воспринимать стоически.
Сьюзан Сарандон: «Феминизм — устаревшее слово». По мнению актрисы, слово феминизм чаще используют, чтобы принизить женщину.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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1Декольте норм, кожа такая, что может себе позволить, но вот костюм нелепый. Т.е. было бы красивое платье да повод покрасоваться - все было бы ок.
13.01.17 00:34
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Marana VilniusПрекрасная актриса, отлично выглядит. Декольте, конечно, впечатляет, но костюмчик в целом мягко говоря не очень.
12.01.17 17:59