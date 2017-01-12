На следующей неделе ему исполнится 2 месяца. Но первенец Ксении Собчак уже принимает участие в благотворительной акции. Сегодня звезда опубликовала снимок ручки малыша в соцсетях.

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На фото на маленьком кулачке красуется браслетик с кулончиком. «С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise, помогающий всем детям, попавшим в беду!» - подписала снимок Ксения.

Подписчики сразу рассыпались в комплиментах: «Очень милое фото», «Сладенькая ручка», «Милая ручонка. Здоровья Вам и малышу вашему, Ксюшенька!!!»

Как уточняется, совместный благотворительный проект ЮНИСЕФ и Louis Vuitton Make A Promise был запущен в начале прошлого года. Модный дом представил ювелирные украшения с замочком Silver Locket стоимостью 500 долларов. 200 долларов с каждого проданного украшения перечисляются в фонд ЮНИСЕФ.

Кстати, имя сына Ксения прямо не называет. Но недавно Максим Виторган довольно прозрачно намекнул, что мальчика назвали Платоном. По словам родных, малыш очень похож на дедушку - актера Эммануила Виторгана.

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