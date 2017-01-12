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Селена Гомес нашла парня мечты


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Последние полгода ей пришлось всерьез заняться своим здоровьем и психикой. Но 2017 год Селена Гомес (Selena Gomez) начинает на самой позитивной ноте. Звезда готовится вернуться к работе, но пока занялась устройством личной жизни.

В жизни Селены появился интересный молодой человек. Яркий, талантливый и весьма известный. По слухам, у Гомес роман с рэпером Weeknd. Недавно молодые люди были замечены за романтическим ужином в одном из ресторанов Санта-Моники, Калифорния. Причем особо удачливым папарацци удалось сделать снимки артистов по время поцелуя. Правда, Гомес пока не спешит с объяснениями.

Напомним, последние несколько лет Селена считалась свободной девушкой. В прошлом у артистки был весьма бурный роман с поп-певцом Джастином Бибером (Justin Bieber), на протяжении нескольких лет молодые люди встречались, расставались и воссоединялись. В 2014 году артисты окончательно расстались, и, как признавалась Гомес, ей было сложно пережить разрыв с Джастином.

26-летний Weeknd в конце прошлого года расстался с моделью Беллой Хадид (Bella Hadid).

Как вы думаете, у молодых людей есть перспектива в отношениях?

Ранее мы писали:

Селене Гомес нравится быть нежной. Романтичная фотосессия для журнала Wonderland. 

Селена Гомес борется с волчанкой. Звезда страдает от серьезного аутоиммунного заболевания.

Селена Гомес шокировала фотосессией для журнала V. Звезда предстала в образе Лолиты. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 12.01.2017 Теги: Селена Гомес

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