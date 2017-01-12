Ренате Литвиновой - 50!

В это сложно поверить. Но сегодня, 12 января, богиня отечественного театра и кинематографа Рената Литвинова отмечает юбилей. 7 режиссерских работ, роли в более чем 30 картинах, статус иконы стиля. Достижения Ренаты Муратовны впечатляют, но останавливаться она не собирается.







Она завоевала славу одной из самых интересных и загадочных актрис. А еще Рената остается одной из немногих отечественных звезд, вкус и стиль которых считается образцом для подражания. Литвинова всегда старается держать планку высоко и в ближайшее время не собирается расслабляться.

Как рассказала звезда журналистам ТАСС, сейчас у нее в приоритете постановка пьесы «Северный ветер». Премьера запланирована в этом году в МХТ имени Чехова. Литвинова также планирует провести досъемку к материалу, который остался после картины «Сны Иосифа», вошедшей в проект «Петербург. Только по любви». По мнению кинематографистки, снятого хватило бы на полнометражный фильм.

Свой юбилей Рената Муратовна решила провести необычно. «Я намеренно уехала из Москвы, забрав с собой маму, дочь и близких мне людей. Не подстраиваясь ни под какие "вежливые реверансы", буду, наконец, с теми, с кем хочу и как хочу. Потом в Москве отмечу еще раз с московскими товарищами, но тоже очень немногочисленными. И еще в Париже! Но 12 января я буду в северном месте, где много снега. Будем, конечно, танцевать».

«12 января я буду в северном месте, где много снега. Будем, конечно, танцевать».

Поздравляем Ренату с днем рождения, желаем счастья и творческих успехов!

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