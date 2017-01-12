Джигурда устроил скандал Корчевникову

Никита Джигурда не желает расставаться с имиджем отчаянного скандалиста. На днях во время съемок программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» бард едва не устроил потасовку. Ведущий шоу Борис Корчевников, похоже, запомнит этот выпуск надолго.

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Недавно в эфире программы выступили брат Никиты и водитель, которые рассказали о том, что в последнее время артист фактически не выходит из дома, проводя оккультные ритуалы. Но теперь сам бард явился в студию и обвинил брата в клевете, а водителя в сговоре с бывшей женой Мариной Анисиной.

По словам Никиты, брат ему банально завидует. «Ты говорил Марине, моей жене: «Сдай его в дурку! Позвони маме». И она звонила маме моей Ядвиге, а та сказала: «Не слушай Сергея, он завидует». Подумай о своей совести», - заявил артист родственнику.

Джигурда еще раз поведал о любви к Анисиной и начал декламировать стихи, посвященные экс-супруге. На просьбы ведущего прекратить Никита не реагировал и в какой-то момент резко отбросил руку Корчевникова.

Между мужчинами начался конфликт, и Джигурда стал провоцировать Бориса на драку. К счастью, обошлось без потасовки.

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