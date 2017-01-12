Дженнифер Лопес получила роскошный подарок от Дрейка

Дорогое ювелирное украшение в подарок - это не шутки. Это серьезно. Так что можно уверенно говорить о новом романе Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez). Как рапортуют американские таблоиды, музыкант Дрейк (Drake) подарил Джен шикарное колье от Tiffany стоимостью 100 тысяч долларов.

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Сплетни о романе артистов появились в декабре. Джен и Дрейк решили записать дуэтную композицию, и между ними проскочила искра. И не просто проскочила, а зажгла чувства. Представитель Лопес уверял, что у звезд исключительно деловые и дружеские отношения, но сейчас светские обозреватели сильно в этом сомневаются.

Как стало известно, в конце декабря рэпер преподнес диве колье из платины с грушевидными бриллиантами в 16 каратов. По некоторым данным, Джен уже блеснула в украшении на новогоднем концерте Дрейка в Лас-Вегасе. Между прочим, ради Дрейка Лопес отклонила выгодное предложение. Диву пригласили выступить в новогоднюю ночь в одном из клубов Майами и пообещали миллион долларов. Но Дженнифер отказалась.

Сами артисты предпочитают воздерживаться от комментариев.

А как вы думаете, у звезд это серьезно?

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