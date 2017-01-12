Галкин пригрозил критикам Пугачевой
1 10
К бурной дискуссии о формате новогодних передач федеральных телеканалов подключился Максим Галкин. В то время как российские звезды защищали Аллу Пугачеву, шоумен предпочитал обходиться без комментариев. Но сегодня не выдержал.
Максим опубликовал в Instagram забавный снимок со съемок одной из праздничных передач. На фото Галкин запечатлен с супругой. «А впереди еще Старый Новый год», - написал артист и добавил хештеги #держитесьтам #праздникипродолжаются #клубничка #максимгалкин #аллапугачева.
Подписчики звезды тут же выступили в поддержку: «Огонек без Пугачевой, как Новый год без елки!!!», «Считаю, что когда не станет Пугачевой, Ротару, Леонтьева, Долиной, Аллегровой, Николаева и др... то все, конец нашей эстраде!!! Смотреть и слушать-то больше НЕКОГО!!!», «Галкин с Пугачевой как родственники стали. Без них пусто как-то. Дай Бог им здоровья, а критики переели в праздники».
Напомним, в начале января в Сети появилась петиция к руководителю Первого канала Константину Эрнсту с призывом пересмотреть формат новогодних передач. Автор петиции отметил, что праздничная программа не слишком интересна: «То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! <...>. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"».
Обращение вызвало серьезный резонанс и стало предметом активного обсуждения.
Ранее мы писали:
Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.Пугачева задумалась о возвращении. Примадонна готовит большой сольный концерт.
Алла Пугачева обнажилась ради мужа. Дива стала звездой откровенного видео.
Читайте также
Обсуждение 11
-
repa москваОна не Пугачёва. Она урожденная Певзнер. Она не Алла. Она урожденная Фрида. Потом, ещё в школе, стала Фаиной, а потом Аллой. Но ещё в 70х она ездила в Париж по загранпаспорту под именем Фрида Певзнер. Хотя в телеэфире она числилась Аллой Пугачёвой. Она рождения 1945года. (Хотя по паспорту у неё было рождение с 1948 или с 1949го года). Она себя омолодила на 3 года. Почему не на 30? А вы подумайте сами: кто бы выдал паспорт неоплодотворённой яйцеклетке? Хотя сейчас на 8м десятке она, я думаю, желала бы это. У неё не только от имени ничего не осталось. Но и от тела тоже. Волосы, зубы, и даже челюсть всё искуственное. Вместо мяса сплошной силикон. По другому она себя вести не может. Она своим мотовством наделала столько долгов, что уже принадлежит не себе, а кредиторам. Они и диктуют ей (По своему разумению) куда ходить и что делать там. Она была талантливой певицей. 70е-80е-90е годы время её славы. Она была в те времена подлинно народной актрисой. Особенно в период сотрудничества с Паулсом. Да и с Николаевым тоже. Уже к 2000м она вышла в тираж по возрасту. На неё стали наезжать кредиторы. Но кто то из влиятельных сказал тогда по телеку: вы что, великую певицу на счётчик хотите поставить? На счётчик её ставить не стали. И решили её использовать по другому: открывали на её имя бизнесы, которые неизменно банкротились. Её именем делили рынок эстрады. Пугачиха охотно им подыгрывала. Не могла без наркотика славы. А сейчас докатилась до вот этого позора. Жалкое зрелище - старый ловелас, старая кокотка, старый боксёр и старая певичка. Не сумевшие вовремя выйти из игры и перейти в достойную старость. (с)
13.01.17 10:55
-
2405 ИркутскНаглость, а больше пошлость на эстраде надоела.Сами сделали артистов небожителями, пожинаем теперь плоды.Гузеева, Сабитова, Нагиев - это только некоторые из них, которые несут псевдокультуру с экрана в жизнь
13.01.17 10:47
-
2405 ИркутскНаглость, а больше пошлость на эстраде надоела.Сами сделали артистов небожителями, пожинаем теперь плоды
13.01.17 10:45
-
Валентина ИркутскКогда деньги выше искусства и людей, так и происходит, уважаемые звезды!
13.01.17 10:40
-
1357Надоела вся эстрада,нет красивых песен ,лица все как у кукол,ведут себя развязано,что хотят ,то и ляпают.Юмор стал не смешной.Подумайте, как создать программы по современному,поучительно,стильно,умно.Позовите известных режиссеров,если свои себя исчерпали.Это касается и других программ ТВ
13.01.17 09:15
-
---это семейство аккупировало ТВ, я не против конкретно Пугачевой, но я против Киркорова , Галкина и Баскова!!!!! эти бесталанты просто обрыдли.
13.01.17 09:04
-
Павел ПермьСами возвели старушку в ранг царицы в свое время.. Сейчас пожинайте плоды.. Ей уже давно пора на покой. А кто они вообще такие? Фигляры!!! Раньше им милостливо кидали медяки на мостовую,сейчас вы готовы отдавать им миллионы лишь бы посмотреть на них поющих под фонограмму.. Позорище! Какое унижение..
13.01.17 08:59
-
Jkz ctvrf КукуевскНе надо лезть в телевизор!Сидите дома!Какие там мильены поклонников,все давно в прошлом
13.01.17 08:59
-
галина санкт-петербургПравильно гадо давать дорогу молодым. Сколько талантов с проекта ГОЛОС и никакого сравнения с Пугачевой и тем более Басковым. . Для этих ГОЛОСов эстрада не доступна.
13.01.17 08:36
-
скромняшкаконечно смотреть больше будет некого, если показывать только Пугачеву и галкина, и не давать выступть новым талантам. Очень много талантливых людей, но им даже не дают возможность показать себя.
13.01.17 07:12