 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Галкин пригрозил критикам Пугачевой


1 10

К бурной дискуссии о формате новогодних передач федеральных телеканалов подключился Максим Галкин. В то время как российские звезды защищали Аллу Пугачеву, шоумен предпочитал обходиться без комментариев. Но сегодня не выдержал.

Максим опубликовал в Instagram забавный снимок со съемок одной из праздничных передач. На фото Галкин запечатлен с супругой. «А впереди еще Старый Новый год», - написал артист и добавил хештеги #держитесьтам #праздникипродолжаются #клубничка #максимгалкин #аллапугачева.

Подписчики звезды тут же выступили в поддержку: «Огонек без Пугачевой, как Новый год без елки!!!», «Считаю, что когда не станет Пугачевой, Ротару, Леонтьева, Долиной, Аллегровой, Николаева и др... то все, конец нашей эстраде!!! Смотреть и слушать-то больше НЕКОГО!!!», «Галкин с Пугачевой как родственники стали. Без них пусто как-то. Дай Бог им здоровья, а критики переели в праздники».

Напомним, в начале января в Сети появилась петиция к руководителю Первого канала Константину Эрнсту с призывом пересмотреть формат новогодних передач. Автор петиции отметил, что праздничная программа не слишком интересна: «То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! <...>. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"».

Обращение вызвало серьезный резонанс и стало предметом активного обсуждения.

Ранее мы писали: 

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Пугачева задумалась о возвращении. Примадонна готовит большой сольный концерт. 

Алла Пугачева обнажилась ради мужа. Дива стала звездой откровенного видео. 



10 Не нравится 1 Нравится 12.01.2017 Теги: Максим Галкин

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 11  

Оставить комментарий
  • repa москва
    Она не Пугачёва. Она урожденная Певзнер. Она не Алла. Она урожденная Фрида. Потом, ещё в школе, стала Фаиной, а потом Аллой. Но ещё в 70х она ездила в Париж по загранпаспорту под именем Фрида Певзнер. Хотя в телеэфире она числилась Аллой Пугачёвой. Она рождения 1945года. (Хотя по паспорту у неё было рождение с 1948 или с 1949го года). Она себя омолодила на 3 года. Почему не на 30? А вы подумайте сами: кто бы выдал паспорт неоплодотворённой яйцеклетке? Хотя сейчас на 8м десятке она, я думаю, желала бы это. У неё не только от имени ничего не осталось. Но и от тела тоже. Волосы, зубы, и даже челюсть всё искуственное. Вместо мяса сплошной силикон. По другому она себя вести не может. Она своим мотовством наделала столько долгов, что уже принадлежит не себе, а кредиторам. Они и диктуют ей (По своему разумению) куда ходить и что делать там. Она была талантливой певицей. 70е-80е-90е годы время её славы. Она была в те времена подлинно народной актрисой. Особенно в период сотрудничества с Паулсом. Да и с Николаевым тоже. Уже к 2000м она вышла в тираж по возрасту. На неё стали наезжать кредиторы. Но кто то из влиятельных сказал тогда по телеку: вы что, великую певицу на счётчик хотите поставить? На счётчик её ставить не стали. И решили её использовать по другому: открывали на её имя бизнесы, которые неизменно банкротились. Её именем делили рынок эстрады. Пугачиха охотно им подыгрывала. Не могла без наркотика славы. А сейчас докатилась до вот этого позора. Жалкое зрелище - старый ловелас, старая кокотка, старый боксёр и старая певичка. Не сумевшие вовремя выйти из игры и перейти в достойную старость. (с)
    		 13.01.17 10:55
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 2405 Иркутск
    Наглость, а больше пошлость на эстраде надоела.Сами сделали артистов небожителями, пожинаем теперь плоды.Гузеева, Сабитова, Нагиев - это только некоторые из них, которые несут псевдокультуру с экрана в жизнь
    		 13.01.17 10:47
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 2405 Иркутск
    Наглость, а больше пошлость на эстраде надоела.Сами сделали артистов небожителями, пожинаем теперь плоды
    		 13.01.17 10:45
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Валентина Иркутск
    Когда деньги выше искусства и людей, так и происходит, уважаемые звезды!
    		 13.01.17 10:40
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 1357
    Надоела вся эстрада,нет красивых песен ,лица все как у кукол,ведут себя развязано,что хотят ,то и ляпают.Юмор стал не смешной.Подумайте, как создать программы по современному,поучительно,стильно,умно.Позовите известных режиссеров,если свои себя исчерпали.Это касается и других программ ТВ
    		 13.01.17 09:15
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ---
    это семейство аккупировало ТВ, я не против конкретно Пугачевой, но я против Киркорова , Галкина и Баскова!!!!! эти бесталанты просто обрыдли.
    		 13.01.17 09:04
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Павел Пермь
    Сами возвели старушку в ранг царицы в свое время.. Сейчас пожинайте плоды.. Ей уже давно пора на покой. А кто они вообще такие? Фигляры!!! Раньше им милостливо кидали медяки на мостовую,сейчас вы готовы отдавать им миллионы лишь бы посмотреть на них поющих под фонограмму.. Позорище! Какое унижение..
    		 13.01.17 08:59
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Jkz ctvrf Кукуевск
    Не надо лезть в телевизор!Сидите дома!Какие там мильены поклонников,все давно в прошлом
    		 13.01.17 08:59
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • галина санкт-петербург
    Правильно гадо давать дорогу молодым. Сколько талантов с проекта ГОЛОС и никакого сравнения с Пугачевой и тем более Басковым. . Для этих ГОЛОСов эстрада не доступна.
    		13.01.17 08:36
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • скромняшка
    конечно смотреть больше будет некого, если показывать только Пугачеву и галкина, и не давать выступть новым талантам. Очень много талантливых людей, но им даже не дают возможность показать себя.
    		13.01.17 07:12
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору