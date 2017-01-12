Галкин пригрозил критикам Пугачевой

К бурной дискуссии о формате новогодних передач федеральных телеканалов подключился Максим Галкин. В то время как российские звезды защищали Аллу Пугачеву, шоумен предпочитал обходиться без комментариев. Но сегодня не выдержал.

Максим опубликовал в Instagram забавный снимок со съемок одной из праздничных передач. На фото Галкин запечатлен с супругой. «А впереди еще Старый Новый год», - написал артист и добавил хештеги #держитесьтам #праздникипродолжаются #клубничка #максимгалкин #аллапугачева.

Подписчики звезды тут же выступили в поддержку: «Огонек без Пугачевой, как Новый год без елки!!!», «Считаю, что когда не станет Пугачевой, Ротару, Леонтьева, Долиной, Аллегровой, Николаева и др... то все, конец нашей эстраде!!! Смотреть и слушать-то больше НЕКОГО!!!», «Галкин с Пугачевой как родственники стали. Без них пусто как-то. Дай Бог им здоровья, а критики переели в праздники».

Напомним, в начале января в Сети появилась петиция к руководителю Первого канала Константину Эрнсту с призывом пересмотреть формат новогодних передач. Автор петиции отметил, что праздничная программа не слишком интересна: «То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! <...>. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"».

Обращение вызвало серьезный резонанс и стало предметом активного обсуждения.

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