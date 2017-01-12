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Бузова считает себя «рогоносицей»


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Развод телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова стал одним из самых обсуждаемых событий прошлого года. Бывшие супруги предпочитали не распространяться о причинах развода и не комментировать личное. Но забыть о произошедшем Ольге не так просто. На днях она обмолвилась о причине разрыва.

Недавно Бузова выступила ведущей бойцовского турнира «Битва на Суре». Вместе с Ольгой выступал боец Алекс Кардо. В начале шоу Алекс пояснил, что тот, кто объявляет бойцов на ринге, называется ринг-анонсером. «Рогоносцем? - переспросила Бузова. - Не приведи Бог стать рогоносцем, мне одного раза хватило».

Светские обозреватели сочли замечание ведущей «оговоркой по Фрейду». Получается, что одной из главных причин расставания ведущей с Тарасовым стала супружеская измена.

Впрочем, ранее уже обсуждались слухи о романе футболиста с моделью Анастасией Костенко. Недавно появились сообщения о беременности девушки. Дошло до того, что Анастасия закрыла свои аккаунты в соцсетях во избежание неприятных дискуссий. Тарасов сплетни не комментирует.

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2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы. Вспомним, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды. 



0 Не нравится 0 Нравится 12.01.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 2  

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  • Елена Посёлок Гляденский
    За что боролась,..тупорылая заслуживает такое отношение , теперь решила бабку потеснить на эстраде ,хоть посмешит на праздники ,будет достойной заменой примадонне ,вот бабка образуется " смене" .Пой песнюшки Оленька пока пизденка голенька ,захотела стать звездой бери зрителей при...й !!!!!!
    		13.01.17 08:48
         
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  • Елена Посёлок Гляденский
    Удивительно ,как Тарасов столько лет жил с тупорылой овцой ,избавился парень ,новая девушка говорят умница, трудновато ему будет ,жил с куринными мозгами и резкий контраст... Удачи ему с умной и красивой
    		 13.01.17 08:30
         
    0
         
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