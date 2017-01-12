Бузова считает себя «рогоносицей»

Развод телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова стал одним из самых обсуждаемых событий прошлого года. Бывшие супруги предпочитали не распространяться о причинах развода и не комментировать личное. Но забыть о произошедшем Ольге не так просто. На днях она обмолвилась о причине разрыва.

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Недавно Бузова выступила ведущей бойцовского турнира «Битва на Суре». Вместе с Ольгой выступал боец Алекс Кардо. В начале шоу Алекс пояснил, что тот, кто объявляет бойцов на ринге, называется ринг-анонсером. «Рогоносцем? - переспросила Бузова. - Не приведи Бог стать рогоносцем, мне одного раза хватило».

Светские обозреватели сочли замечание ведущей «оговоркой по Фрейду». Получается, что одной из главных причин расставания ведущей с Тарасовым стала супружеская измена.

Впрочем, ранее уже обсуждались слухи о романе футболиста с моделью Анастасией Костенко. Недавно появились сообщения о беременности девушки. Дошло до того, что Анастасия закрыла свои аккаунты в соцсетях во избежание неприятных дискуссий. Тарасов сплетни не комментирует.

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