Бузова считает себя «рогоносицей»
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Развод телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова стал одним из самых обсуждаемых событий прошлого года. Бывшие супруги предпочитали не распространяться о причинах развода и не комментировать личное. Но забыть о произошедшем Ольге не так просто. На днях она обмолвилась о причине разрыва.
Недавно Бузова выступила ведущей бойцовского турнира «Битва на Суре». Вместе с Ольгой выступал боец Алекс Кардо. В начале шоу Алекс пояснил, что тот, кто объявляет бойцов на ринге, называется ринг-анонсером. «Рогоносцем? - переспросила Бузова. - Не приведи Бог стать рогоносцем, мне одного раза хватило».
Светские обозреватели сочли замечание ведущей «оговоркой по Фрейду». Получается, что одной из главных причин расставания ведущей с Тарасовым стала супружеская измена.
Впрочем, ранее уже обсуждались слухи о романе футболиста с моделью Анастасией Костенко. Недавно появились сообщения о беременности девушки. Дошло до того, что Анастасия закрыла свои аккаунты в соцсетях во избежание неприятных дискуссий. Тарасов сплетни не комментирует.
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Обсуждение 2
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Елена Посёлок ГляденскийЗа что боролась,..тупорылая заслуживает такое отношение , теперь решила бабку потеснить на эстраде ,хоть посмешит на праздники ,будет достойной заменой примадонне ,вот бабка образуется " смене" .Пой песнюшки Оленька пока пизденка голенька ,захотела стать звездой бери зрителей при...й !!!!!!
13.01.17 08:48
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Елена Посёлок ГляденскийУдивительно ,как Тарасов столько лет жил с тупорылой овцой ,избавился парень ,новая девушка говорят умница, трудновато ему будет ,жил с куринными мозгами и резкий контраст... Удачи ему с умной и красивой
13.01.17 08:30