Вин Дизель прибыл на премьеру на вертолете

Вин Дизель (Vin Diesel) еще раз подтвердил свой статус крутого парня. 49-летний актер считается легендой голливудского экшна и всегда рад произвести впечатление на публику. Накануне на премьеру в Лондоне Вин прибыл на вертолете. И выглядело это потрясающе.











Дизель вместе с актрисами Руби Роуз (Ruby Rose) и Ниной Добрев (Nina Dobrev) представил боевик «Три икса: Мировое господство». Вин снова снялся в главной роли и отлично сыграл спортсмена-экстремала Ксандера Кейджа. На красную дорожку актер прибыл на геликоптере и с удовольствием делал селфи вместе с поклонниками.

Это третья часть франшизы, первый фильм которой выше в 2002 году. По сюжету Ксандеру приходится вернуться в дело, чтобы выполнить новое задание. Кейдж должен найти секретное оружие «Ящик Пандоры» и победить преступный синдикат. Кстати, ранее Дизель заинтриговал поклонников заявлением о том, что в картине можно будет увидеть нечто невероятное. «Мы придумали самую крутую сцену из всех, что вы когда-либо видели. Это MXMA. Эта аббревиатура, если вы сможете себе представить, расшифровывается как "боевые искусства с использованием мотоциклов" (motocross martial arts)».

Фильм выйдет в прокат 20 января.

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Источник фото: Globallookpress.com