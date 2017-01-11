Моника Беллуччи: «Считаю, красота никак не связана с возрастом»
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Она редко занимается фитнесом и игнорирует пластических хирургов. При этом итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci), в отличие от своих голливудских сверстниц, вовсе не жалуется на невостребованность. Но есть у Моники один секрет. И в этом секрете главная сила актрисы.
В этом году Беллуччи отметит 53-летие. На пенсию звезда вовсе не собирается и в мае представит продолжение сериала «Твин Пикс», в котором сыграла одну из ролей.
По словам знаменитости, режиссеры сейчас по-новому смотрят на актрис ее возраста и она этому очень рада. А что касается возрастного увядания, то многое зависит от точки зрения. «Считаю, что со временем наша душа становится более интересной, а вместе с ней и наше лицо. С возрастом начинается какая-то другая красота, мы просто должны это принять. Если вы начинаете с этим бороться, то ничего хорошего не получится. А если вы внутренне согласитесь с течением времени, то поймете, что морщинки вокруг глаз не значат, что вы стали менее красивы. Просто это другая красота!» - цитирует Монику «Комсомольская правда».
«Раньше женщины чувствовали себя чуть ли не виноватыми в том, что они взрослеют. Сейчас этого уже нет. Жизнь продолжается! Я уважаю и люблю женщин, считаю, их красота никак не связана с возрастом. Красота - это то, что у вас внутри. Вот это и есть реальная красота», - подчеркивает дива.
А каково ваше мнение?
Ранее мы писали:Моника Беллуччи сдает? У каждой звезды случаются неудачные дни.
Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.Моника Беллуччи с возрастом стала свободнее. Актриса готова к новым отношениям.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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Ellis_@Ну а как же режиссёрам относиться к зрелой красоте. Как заклинать реальность - отрицать возраст. Моника красива была с младенчества, уверена))) И сейчас ничего не изменилось.
11.01.17 16:49
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ПрелестьК счастью, случается встречаться по жизни с людьми, которые действительно восхищаются женской красотой в независимости от возраста. И я замечаю что зрелая красота ценится выше и крепче молодой красоты. Мужчины просто безоружны перед красотой зрелой женщины. Такие мужчины тоже не простые. Очень мудрые и глубокие. Хирурги к лицу красивой женщины правда ни к чему.
11.01.17 11:56
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СимаСовершенно верно, красивая, талантливая, востребованная и уверенная в себе.
11.01.17 11:28