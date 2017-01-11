Моника Беллуччи: «Считаю, красота никак не связана с возрастом»

Она редко занимается фитнесом и игнорирует пластических хирургов. При этом итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci), в отличие от своих голливудских сверстниц, вовсе не жалуется на невостребованность. Но есть у Моники один секрет. И в этом секрете главная сила актрисы.







В этом году Беллуччи отметит 53-летие. На пенсию звезда вовсе не собирается и в мае представит продолжение сериала «Твин Пикс», в котором сыграла одну из ролей.

По словам знаменитости, режиссеры сейчас по-новому смотрят на актрис ее возраста и она этому очень рада. А что касается возрастного увядания, то многое зависит от точки зрения. «Считаю, что со временем наша душа становится более интересной, а вместе с ней и наше лицо. С возрастом начинается какая-то другая красота, мы просто должны это принять. Если вы начинаете с этим бороться, то ничего хорошего не получится. А если вы внутренне согласитесь с течением времени, то поймете, что морщинки вокруг глаз не значат, что вы стали менее красивы. Просто это другая красота!» - цитирует Монику «Комсомольская правда».

«Раньше женщины чувствовали себя чуть ли не виноватыми в том, что они взрослеют. Сейчас этого уже нет. Жизнь продолжается! Я уважаю и люблю женщин, считаю, их красота никак не связана с возрастом. Красота - это то, что у вас внутри. Вот это и есть реальная красота», - подчеркивает дива.

А каково ваше мнение?

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Источник фото: Globallookpress.com