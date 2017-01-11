Ким Кардашян возвращается к работе

Ким Кардашян (Kim Kardashian) не из тех, кто сдается после первого серьезного испытания. Последние месяцы 2016 года стали для звезды по-настоящему тяжелыми, но сейчас Ким снова в обойме. Знаменитость вернулась в социальные сети и в ближайшее время вылетит в Дубай, где у нее запланировано проведение мастер-класса.







Вчера Кардашян опубликовала в соцсетях несколько семейных снимков. Обычно Ким предпочитает представлять свои эффектные селфи, на которых запечатлена при полном параде. Но новые фотографии сделаны в домашней обстановке и выглядят не гламурно, но мило.

Как сообщается, сейчас звезда готовится к поездке в Дубай вместе с визажистом. У пары был запланирован мастер-класс еще в октябре, но в связи с ограблением Ким мероприятие было решено перенести.

Кстати, на днях французская полиция задержала 16 подозреваемых в ограблении звезды. Были проведены обыски и обнаружены 300 тысяч евро наличными. По предположениям журналистов Le Figaro, вероятно, эти деньги получены от продажи ювелирных украшений Ким.

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