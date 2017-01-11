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Джигурда сосредоточился на магических обрядах


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Никита Джигурда обожает эпатировать. Но последние несколько недель артист не появляется на публике и вообще не выходит из дома. Об этом рассказал водитель звезды. А тем временем брат артиста не на шутку переживает за Никиту.

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На днях брат Никиты Сергей и водитель артиста побывали на записи шоу «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым. По словам родственника барда, у Никиты проблемы с психикой, к тому же он употребляет легкие наркотики. Сергей предполагает, что сейчас артист слишком сильно увлекся оккультизмом, и он не удивится, если Никита объявит о новом учении. «Если ему удастся получить наследство Браташ, то он откроет свою школу, если не удастся, то организует секту».

Водитель Джигурды рассказал, что последние несколько недель Никита не покидает свой дом, который фактически превратил в некий храм для проведения обрядов. «У него паранойя. Он всего боится, дикий страх. Он не отвечает ни на чьи звонки, не открывает дверь. Открывает дверь только для передачи еды через балкон. Это болезнь», - поведал мужчина.

Он добавил, что бывший директор Джигурды Антонина Саврасова живет вместе с ним. «Они на одной волне с Никитой. Я не знаю, чем они там занимаются. Они говорят, общаются в своих мистериях».

Кстати, на днях сам бард опубликовал довольно колоритную фотографию в Instagram, на которой заснят с мечом и черепом в руках. «Когда вы подрастёте, ДЕТИ, поймёте высший пилотаж. Ее предавать пришли ПОЭТЫ, а подарить ОгнЯ кураж», - написал артист.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2017 Теги: никита джигурда

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