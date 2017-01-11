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Ирина Шейк не торопится в декрет


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Топ-модель Ирина Шейк готовится к очень важному событию. В конце весны она станет мамой. Но в декрет звезда не торопится. Она продолжает работу и на днях похвасталась эффектной фотосессией для журнала W.

 
 
 

Шейк стала звездой стильного фотосета фотографа Аласдира Маклиллана (Alasdair McLellan). Снимки опубликованы в февральском номере W, и на фото Ирина выглядит великолепно.

Недавно модель отметила свое 31-летие, и, по слухам, жених звезды, актер Брэдли Купер (Bradley Cooper), преподнес ей потрясающий подарок. Знаменитости по-прежнему руководствуются принципом «счастье любит тишину» и предпочитают не распространяться об отношениях.

Кстати, паре прочат прекрасное будущее. «Неожиданный союз двух мощных, страстных, популярных людей крепок как энергетически, так и духовно. Ирина и Брэдли счастливы вместе. Свадьба должна состояться, это укрепит их отношения, тем более что эта пара имеет громадные шансы на продолжительный путь. Окончательное решение в любом случае примет Ирина. Купер уже свой выбор сделал – осмысленно и надолго», - уверен экстрасенс Мохсен Норузи.

Ранее мы писали:

Шейк и Купер выбрали имя для первенца. Модель готовится к материнству.

Шейк готовится к родам вместе с будущей свекровью. Мать Брэдли Купера с радостью ждет внука.

Ирина Шейк следит за фигурой во время беременности. Модель старается не есть за двоих.



0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2017 Теги: Ирина Шейк

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