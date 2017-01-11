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Хромченко кардинально изменилась


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Детали, как известно, имеют большое значение. Всего одна деталь порой может изменить всю картину. Эвелина Хромченко показала это на собственном примере. Звезда опубликовала снимок, на котором ее не узнать.

 
 
 

На фотографии Дмитрия Исхакова Эвелина предстала без очков и с длинными волосами. Метаморфоза поразительная, и сама Хромченко это прекрасно понимает. «А без очков, дорогие мои, я вас, конечно, люблю, но не вижу», - пошутила звезда.

Поклонники не скупились на комплименты: «Совсем другое лицо). Вам идёт, если можно так сказать», «Самый удачный вид для Вас!», «В очках Эвелина индивидуальна и узнаваема. Конечно, без очков выглядите моложе, но и с очками вы неотразимы».

Кстати, сама Эвелина не раз подчеркивала, что, по ее убеждению, стильные эксперименты с внешним видом следует проводить как можно дольше. «Когда перестаешь это делать, то, сколько бы тебе ни было лет, 19 или 75, начинается старость. Хороший вкус нужно тренировать каждый день. Но не обязательно посещать каждый модный показ или перелопачивать кипу модных журналов. Посещайте выставки, спектакли, ходите на хорошее кино, путешествуйте, встречайтесь с интересными и красивыми людьми, читайте литературу».

Ранее мы писали:

Эвелина Хромченко поделилась откровенным селфи. Звезда похвасталась снимком без макияжа. 

Эвелина Хромченко рассказала о дурном вкусе. По словам Хромченко, важно не только подбирать правильные модели одежды, но и не переступать грань между эпатажем и совершенной безвкусицей. 

Эвелина Хромченко: «На свидание в джинсах ходить не стоит». Гуру отечественной моды любит джинсы, но, по ее мнению, не каждая может их правильно носить. 



0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2017 Теги: Эвелина Хромченко

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