Анна Семенович: «Жизнь - это святая игра»

Январь считается самым подходящим месяцем для обновления и кардинальных перемен. И певица Анна Семенович не желает упускать момент. Звезда отправилась отдыхать на Бали и решила устроить себе своеобразную перезагрузку.







Анна наслаждается солнцем и океаном. И похоже, достигла состояния полного счастья. При этом звезда готова поделиться своим опытом с поклонниками. «Состояния счастья и любви. То, что происходит с нами в жизни, мы притягиваем к себе своим состоянием! Живите в принятии и спокойствии, жизнь это святая игра. Играйте в неё достойно».

«Когда ты открыт Миру, Мир открыт для тебя, - рассуждает Семенович. - Но пока каждый не захочет стать хоть немного лучше, мы не сможем поменять Мир в лучшую сторону. Начинать нужно с себя, со своего внутреннего Мира, тогда и внешний Мир поменяется и будет приносить вам счастье. Дай Бог нам всем любви ко всему, что нас окружает, а главное к самим себе».

А тем временем экстрасенс Мохсен Норузи предсказал Анне материнство уже в этом году. «Певица не замужем, но вовсе не одинока. Она просто оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Человек, который осчастливит Анну материнством, далек от мира шоу-бизнеса, богат, занимается финансовыми расчетами и не любит публичности. В марте-апреле 2017 года Семенович выйдет на ключевой поворот для своей женской энергии – в этот период высок шанс забеременеть и родить двойняшек».

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