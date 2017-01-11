 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Семенович: «Жизнь - это святая игра»


1 0

Январь считается самым подходящим месяцем для обновления и кардинальных перемен. И певица Анна Семенович не желает упускать момент. Звезда отправилась отдыхать на Бали и решила устроить себе своеобразную перезагрузку.

 
 
 

Анна наслаждается солнцем и океаном. И похоже, достигла состояния полного счастья. При этом звезда готова поделиться своим опытом с поклонниками. «Состояния счастья и любви. То, что происходит с нами в жизни, мы притягиваем к себе своим состоянием! Живите в принятии и спокойствии, жизнь это святая игра. Играйте в неё достойно».

«Когда ты открыт Миру, Мир открыт для тебя, - рассуждает Семенович. - Но пока каждый не захочет стать хоть немного лучше, мы не сможем поменять Мир в лучшую сторону. Начинать нужно с себя, со своего внутреннего Мира, тогда и внешний Мир поменяется и будет приносить вам счастье. Дай Бог нам всем любви ко всему, что нас окружает, а главное к самим себе».

А тем временем экстрасенс Мохсен Норузи предсказал Анне материнство уже в этом году. «Певица не замужем, но вовсе не одинока. Она просто оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Человек, который осчастливит Анну материнством, далек от мира шоу-бизнеса, богат, занимается финансовыми расчетами и не любит публичности. В марте-апреле 2017 года Семенович выйдет на ключевой поворот для своей женской энергии – в этот период высок шанс забеременеть и родить двойняшек».

Ранее мы писали:

Анна Семенович: «Не кормите энергией бывших». Звезда проводит специальные мастер-классы. 

Семенович продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда старательно занимается фитнесом. 

У Анны Семенович новая любовь. Звезда увлечена очень интересным мужчиной. 



0 Не нравится 1 Нравится 11.01.2017 Теги: Анна Семенович

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору