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Маме на заметку: как выбрать автопереноску для малыша


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Первую в мире автомобильную автопереноску для новорожденных детей создал шведский инженер в далеком 1963 году, а революционную новинку с полностью интегрированными колесами и раскладывающимися шасси не так давно создал израильский инженер-конструктор Йоав Мазар для своего первенца - только что родившейся дочери Даниэль.

Маме на заметку: как выбрать автопереноску для малыша

«Всё началось с моего желания создать безопасную и простую среду для самого дорогого в моей жизни человечка – для моей новорожденной дочери Даниэль. Когда появилась на свет наша первая дочь, я и моя жена почувствовали необходимость полноценно проводить с ней как можно больше времени и везде брать ее с собой. В то же время мы поняли, как важно обеспечивать ее защиту, а ежедневное использование автокресла и прогулочной коляски было мучительным».

В своей маленькой дизайнерской мастерской Йоав поставил перед собой четкую цель: превратить детское автокресло во что-то безопасное, простое и практичное. Так родилась идея Doona, первого продукта от Simple Parenting.

Конструкция кресла проста в использовании и обеспечивает малышу безопасность и комфорт в любой ситуации. Даже если вы отправитесь в семейное путешествие, будь уверена — ребенок не почувствует дискомфорт, ведь Doona соответствует высочайшим стандартам безопасности и имеет международную регистрацию для авиаперелетов.


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0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2017 Теги: дети автопереноска Doona

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