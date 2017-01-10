Серябкина шокировала маткой

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина возобновила работу над своим сольным проектом. Артистка выступает под псевдонимом Molly и накануне представила новый трек. Правда, обложка сингла произвела на публику неоднозначное впечатление.

Новая композиция Molly получила романтичное название «Я просто люблю тебя». А на обложке на фоне кирпичной стены красуется схематическое строение репродуктивных органов женщины.

«Лапуси, ну вот и начался движ, а у меня вышла новая танцевальная версия песни #япростолюблютебя. Скорее бегите слушать и пишите ваши мнения в комментариях», - обратилась Ольга к поклонникам в соцсетях.

Однако большинство замечаний касалось вовсе не композиции: «Почему рисунок матки?», «У Серябкиной просто бешенство матки﻿», «Есть реклама прокладок повсюду - это нормально, а строение женской половой системы на обложке сингла - не нормально?﻿», «Вы ничего не понимаете, Фадеев заказал логотип у дизайнеров "Ленинграда". Причем на следующем альбоме будет х** из неоновых ламп, да-да, не удивляйтесь».

А какова ваша реакция?

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