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Серябкина шокировала маткой


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Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина возобновила работу над своим сольным проектом. Артистка выступает под псевдонимом Molly и накануне представила новый трек. Правда, обложка сингла произвела на публику неоднозначное впечатление.

Новая композиция Molly получила романтичное название «Я просто люблю тебя». А на обложке на фоне кирпичной стены красуется схематическое строение репродуктивных органов женщины.

«Лапуси, ну вот и начался движ, а у меня вышла новая танцевальная версия песни #япростолюблютебя. Скорее бегите слушать и пишите ваши мнения в комментариях», - обратилась Ольга к поклонникам в соцсетях.

Однако большинство замечаний касалось вовсе не композиции: «Почему рисунок матки?», «У Серябкиной просто бешенство матки﻿», «Есть реклама прокладок повсюду - это нормально, а строение женской половой системы на обложке сингла - не нормально?﻿», «Вы ничего не понимаете, Фадеев заказал логотип у дизайнеров "Ленинграда". Причем на следующем альбоме будет х** из неоновых ламп, да-да, не удивляйтесь».

А какова ваша реакция?

Ранее мы писали:

Песня дня. Чувственный дебют солистки Serebro. Holy Molly - англоязычный сольный проект Ольги Серябкиной. 

Serebro представили провокационную фотосессию. Снимки получились эффектными. Как всегда. 

Солистки группы Serebro обнажились в знак протеста. Девушки против вульгарности мужских печатных изданий. 



2 Не нравится 2 Нравится 10.01.2017 Теги: Ольга Серябкина

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