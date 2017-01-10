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Роналду представил подругу


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Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) устроил очередную сенсацию. На днях спортсмен получил очередную почетную награду и титул. На церемонии вручения высших наград FIFA по итогам 2016 года Криштиану был назван лучшим игроком. Но больше всего удивила не награда.

 
 
 

Поддержать Роналду на торжестве приехала вся его семья - мать, сестры, сын. А также новая подруга - модель Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez). Светские обозреватели удивлены и заинтригованы. Ведь ранее Роналду появлялся на звездных церемониях только с Ириной Шейк.

Напомним, пара рассталась в конце 2014 года. Как уточняется, о романе Роналду и эффектной испанки заговорили месяц назад, когда пару заметили во время футбольного матча «Реала» с «Депортиво». Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. Правда, пока молодые люди предпочитают не обсуждать свои отношения с журналистами.

А как вы думаете, у Роналду это серьезно?

Напомним, в прессе не раз обсуждалась сексуальная ориентация Криштиану. Так, в конце 2015 года появились слухи о романе Роналду с кикбоксером Бадром Хари (Badr Hari).

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0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2017 Теги: Криштиану Роналду

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