Раскрыт секрет Джорджа Майкла

В свое время он часто баловал поклонников хитами, а журналистов скандалами. Певец Джордж Майкл (George Michael) был одной из самых ярких звезд девяностых и нулевых. Он был невероятно талантлив и ... вел весьма свободный образ жизни.

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Известный тележурналист Пирс Морган (Piers Morgan), близкий друг покойного Майкла, на днях решил поделиться подробностями личной жизни певца. По словам Моргана, артист как-то признался ему, что был чересчур активен в сексуальном плане, по приблизительным подсчетам за 7 лет у него было 500 любовников.

Впрочем, последние 15 лет Джордж стал однолюбом. С бойфрендом Кенни Госсом (Kenny Goss) он прожил на протяжении восьми лет. Пара чуть было не сыграла свадьбу, но в 2009 году рассталась по инициативе Кенни, которому не нравилось пристрастие Майкла к марихуане. После разрыва с Госсом артист жил с Фади Фавазом (Fadi Fawaz).

По слухам, именно Фади одним из первых обнаружил тело звезды 25 декабря 2016 года. Напомним, по данным медиков, певец скончался от сердечной недостаточности. Последние несколько лет у Джорджа были серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее мы писали:

Песня дня. Лучшее от Джорджа Майкла. Некоторые люди рождены для того, чтобы блистать.

Свадьба Джорджа Майкла скандально сорвалась. Певец планировал сыграть свадьбу со своим возлюбленным Кенни Госсом.

Источник фото: Globallookpress.com