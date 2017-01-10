Раскрыт секрет Джорджа Майкла
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В свое время он часто баловал поклонников хитами, а журналистов скандалами. Певец Джордж Майкл (George Michael) был одной из самых ярких звезд девяностых и нулевых. Он был невероятно талантлив и ... вел весьма свободный образ жизни.
Известный тележурналист Пирс Морган (Piers Morgan), близкий друг покойного Майкла, на днях решил поделиться подробностями личной жизни певца. По словам Моргана, артист как-то признался ему, что был чересчур активен в сексуальном плане, по приблизительным подсчетам за 7 лет у него было 500 любовников.
Впрочем, последние 15 лет Джордж стал однолюбом. С бойфрендом Кенни Госсом (Kenny Goss) он прожил на протяжении восьми лет. Пара чуть было не сыграла свадьбу, но в 2009 году рассталась по инициативе Кенни, которому не нравилось пристрастие Майкла к марихуане. После разрыва с Госсом артист жил с Фади Фавазом (Fadi Fawaz).
По слухам, именно Фади одним из первых обнаружил тело звезды 25 декабря 2016 года. Напомним, по данным медиков, певец скончался от сердечной недостаточности. Последние несколько лет у Джорджа были серьезные проблемы со здоровьем.
Ранее мы писали:Памяти Джорджа Майкла. Артист скончался на Рождество.
Песня дня. Лучшее от Джорджа Майкла. Некоторые люди рождены для того, чтобы блистать.Свадьба Джорджа Майкла скандально сорвалась. Певец планировал сыграть свадьбу со своим возлюбленным Кенни Госсом.
Источник фото: Globallookpress.com